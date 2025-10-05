Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

चमक रफ्तार पर: सोना 1.21 लाख व चांदी 1.52 लाख के पार पहुंची

भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में सोना-चांदी दोनों रेकॉर्ड स्तर पर

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 05, 2025

Shining fast: Gold crosses Rs 1.21 lakh and silver crosses Rs 1.52 lakh

Shining fast: Gold crosses Rs 1.21 lakh and silver crosses Rs 1.52 lakh

भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के दाम आसमान छू गए। सोना 500 रुपए की छलांग लगाकर 10 ग्राम का भाव 1 लाख 21 हजार 500 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चांदी भी रेकॉर्ड स्तर पर 1 लाख 52 हजार 500 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दोनों धातुओं के भाव में सभी टैक्स शामिल हैं।

शुद्धता वाला सोना शनिवार को 500 रुपए बढ़ा। 10 ग्राम का भाव 1,21,500 रुपए (सभी टैक्स सहित)। एक दिन पहले 10 ग्राम का भाव था 1,21 लाख रुपए थे। यह स्तर सोने का अब तक का लाइफटाइम हाई है। चांदी 1,52,500 रुपए प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) के भाव बोले गए हैं। ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार यह अब तक का रेकॉर्ड स्तर हैं।

पिछले कुछ महीनों में सोना 50 प्रतिशत से अधिक महंगा हो चुका है। इक्विटी और रियल एस्टेट जैसे एसेट क्लास की तुलना में सोने ने बेहतर रिटर्न दिया। निवेशकों का मानना है कि बीच-बीच में गिरावट आने के बावजूद यह तेजी जारी रह सकती है।

तेजी बनी रहने की संभावना

सर्राफा व्यापारी मनीष बहेडिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर स्थानीय बाजार पर पड़ रहा है। निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानकर लगातार खरीदारी कर रहे हैं।

भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव

  • सोना (10 ग्राम) : ₹1,21,500 (सभी टैक्स सहित)
  • चांदी (1 किलो) : ₹1,52,500 (सभी टैक्स सहित)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / चमक रफ्तार पर: सोना 1.21 लाख व चांदी 1.52 लाख के पार पहुंची

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उद्योगों को झटका : बिजली हुई एक रुपए यूनिट तक महंगी

Shock to industries: Electricity becomes costlier by up to one rupee per unit
भीलवाड़ा

इंस्पायर अवॉर्ड : चयनित 204 छात्रों की जिलास्तरीय प्रदर्शनी 8-9 को सुवाणा में

Inspire Award: District level exhibition of 204 selected students on 8-9 in Suwana
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में आने लगी नई मक्का

New maize started arriving in Bhilwara's agricultural produce market
भीलवाड़ा

मजदूर नेता पर नाजायज गिरोह चलाने का आरोप

Labor leader accused of running an illegal gang
भीलवाड़ा

Bhilwara : बनास नदी में नियम विरुद्ध बजरी खनन से ग्रामीण आक्रोशित, डम्पर रोके, मांगा रोजगार

Bhilwara Akola town Banas River illegal gravel mining Villagers angry stop dumpers demand employment
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.