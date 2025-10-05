चमक रफ्तार पर: सोना 1.21 लाख व चांदी 1.52 लाख के पार पहुंची

Shining fast: Gold crosses Rs 1.21 lakh and silver crosses Rs 1.52 lakh
भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के दाम आसमान छू गए। सोना 500 रुपए की छलांग लगाकर 10 ग्राम का भाव 1 लाख 21 हजार 500 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चांदी भी रेकॉर्ड स्तर पर 1 लाख 52 हजार 500 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। दोनों धातुओं के भाव में सभी टैक्स शामिल हैं।
शुद्धता वाला सोना शनिवार को 500 रुपए बढ़ा। 10 ग्राम का भाव 1,21,500 रुपए (सभी टैक्स सहित)। एक दिन पहले 10 ग्राम का भाव था 1,21 लाख रुपए थे। यह स्तर सोने का अब तक का लाइफटाइम हाई है। चांदी 1,52,500 रुपए प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) के भाव बोले गए हैं। ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार यह अब तक का रेकॉर्ड स्तर हैं।
पिछले कुछ महीनों में सोना 50 प्रतिशत से अधिक महंगा हो चुका है। इक्विटी और रियल एस्टेट जैसे एसेट क्लास की तुलना में सोने ने बेहतर रिटर्न दिया। निवेशकों का मानना है कि बीच-बीच में गिरावट आने के बावजूद यह तेजी जारी रह सकती है।
तेजी बनी रहने की संभावना
सर्राफा व्यापारी मनीष बहेडिया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर स्थानीय बाजार पर पड़ रहा है। निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानकर लगातार खरीदारी कर रहे हैं।
भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव
