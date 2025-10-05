चमक रफ्तार पर: सोना 1.21 लाख व चांदी 1.52 लाख के पार पहुंची

शुद्धता वाला सोना शनिवार को 500 रुपए बढ़ा। 10 ग्राम का भाव 1,21,500 रुपए (सभी टैक्स सहित)। एक दिन पहले 10 ग्राम का भाव था 1,21 लाख रुपए थे। यह स्तर सोने का अब तक का लाइफटाइम हाई है। चांदी 1,52,500 रुपए प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) के भाव बोले गए हैं। ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार यह अब तक का रेकॉर्ड स्तर हैं।