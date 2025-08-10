आंखों में आंसू, दिल में प्यार…सलाखों के पीछे भाई को दुलार

भीलवाड़ा जिला कारागार परिसर का माहौल शनिवार को मार्मिक था। रक्षाबंधन पर बंदी भाइयों की उनकी बहनों ने कलाई सजाई व दुलार किया। बहनें सज-धजकर हाथों में राखियां और मिठाई लेकर जेल पहुंची। बहनों के प्यार का सम्मान करते हुए जेल प्रशासन ने बंदी भाइयों से मिलने की विशेष व्यवस्था की। सामने भाई को देख इंतजार में बैठी कई बहनों का राखी बांधते ही सब्र का बांध टूट गया। आंखों में आंसूओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे-तैसे भाई को राखी बांध उसका मुंह मीठा कराया। दोनों हाथों से लाड किया। इस दौरान आंखों से आंसू छलकने पर वहां मौजूद महिला आरक्षी ने बहनों को शांत किया। कई बहनें राखी बांधने के बाद शांत रही। बाहर निकलते ही आंखों से अश्रुधारा बह निकली।