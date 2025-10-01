Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में तेलंगाना के विधायक टी. राजा बोले- राजस्थान में लव जिहादियों का हो सफाया, योगी को लेकर कही ये बात

टी. राजा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी ने वहां के लव जिहादियों पर नकेल कस दी है। योगी उत्तरप्रदेश का कचरा साफ कर रहे हैं, अब यही काम राजस्थान में भी होना चाहिए।

2 min read

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

T raja

बालिकाओं को ​दीक्षा दिलाते तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह व अन्य अतिथि। फोटो- पत्रिका

भीलवाड़ा। तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह ने कहा कि राजस्थान में भगवाधारी सरकार है फिर भी हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि धर्मान्तरण कानून तो बना दिया, लेकिन इसे सख्ती से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि कानून बनाने के बाद भी हमारी बहन-बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का प्रयास किया जाता है तो दोषियों को ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियां भी सबक लें। टी राजा बुधवार को हरिशेवाधाम में आयोजित कटार दीक्षा समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिया

टी. राजा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी ने वहां के लव जिहादियों पर नकेल कस दी है। योगी उत्तरप्रदेश का कचरा साफ कर रहे हैं, अब यही काम राजस्थान में भी होना चाहिए। राजस्थान में रोजाना कहीं न कहीं बेटियों के साथ कई जघन्य घटनाएं हो रही हैं। इसे राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बताया। मांडल के देवनारायण मंदिर पर लगे ताले का जिक्र करते हुए कहा कि इसे तुरंत खोला जाना चाहिए।

दुर्गा और काली बनो

उन्होंने शिवाजी और महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें जातिवाद से ऊपर उठकर हिन्दुओं की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। उन्होंने बालिकाओं से फिल्म 'द केरल स्टोरी' देखने का आव्हान किया और कहा कि दुर्गा और काली बनो।

भीलवाड़ा में दुर्गा शक्ति अखाड़े की 9वीं वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रम ने शहरवासियों को भाव विभोर कर दिया। आयोजक अखाड़े की महिलाएं तलवार व लाठियों के साथ मार्च करती, देवी-भक्ति के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना और सतर्कता का संदेश देती दिखीं। यह कार्यक्रम देश में अपनी तरह का अनोखा आयोजन है। कार्यक्रम में अखाड़े की बहनों ने पारंपरिक शैली में व्यायाम, शस्त्र प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। आयोजकों ने बताया कि नौ सालों से यह अखाड़ा लगातार महिला शक्ति को प्रेरित कर रहा है और आने वाले समय में संघर्ष के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है।

यह वीडियो भी देखें

संचलन मालियों के नोहरे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ हरिशेवा धाम पहुंचकर सभा में बदल गया। इस दौरान 21सौ बालिकाओं को कटार दीक्षा दी गई। समारोह के बाद कन्याओं को भोज कराया गया। समारोह में संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी ने भी हिस्सा लिया। वहीं टी. राजा ने हरिशेवा में हंसराम महाराज सान्निध्य एवं गोसेवा मित्रमंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चेरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में गोवंश में फैल रही लंपी महामारी को रोकने के लिए बनाए गए औषधीय लड्डुओं को गोवंश को खिलाया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: ट्रक-ट्रेलर भिड़ंत के बाद भीषण आग, चालक जिंदा जला, पैर से निकली रॉड देखकर परिजनों ने पहचाना
चित्तौड़गढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में तेलंगाना के विधायक टी. राजा बोले- राजस्थान में लव जिहादियों का हो सफाया, योगी को लेकर कही ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में सैकड़ों किसानों को नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, जिम्मेदारों ने कर दी बड़ी गड़बड़ी

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
भीलवाड़ा

सरकारी स्कूलों में हाइटेक लैब : 922 स्कूलों को 507 करोड़ की सौगात

Hi-tech labs in government schools: 922 schools get a gift of Rs 507 crore
भीलवाड़ा

पंचायतों में 2 को होगी ग्राम सभा, पेंशन व चारागाह विकास पर होगा कार्य

Gram Sabha will be held on 2nd in Panchayats, work will be done on pension and pasture development.
भीलवाड़ा

छह सौ किसानों के फसल बीमा लाभ पर डाका

Crop insurance benefits of six hundred farmers robbed
भीलवाड़ा

घूसखोरी में गिरफ्तार एईएन मूंदड़ा कार्यमुक्त, गोयल की सेवा समाप्त

AEN Mundhra, arrested for bribery, relieved from duty, Goyal's service terminated
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.