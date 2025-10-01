भीलवाड़ा में तेलंगाना के विधायक टी. राजा बोले- राजस्थान में लव जिहादियों का हो सफाया, योगी को लेकर कही ये बात

भीलवाड़ा में दुर्गा शक्ति अखाड़े की 9वीं वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रम ने शहरवासियों को भाव विभोर कर दिया। आयोजक अखाड़े की महिलाएं तलवार व लाठियों के साथ मार्च करती, देवी-भक्ति के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना और सतर्कता का संदेश देती दिखीं। यह कार्यक्रम देश में अपनी तरह का अनोखा आयोजन है। कार्यक्रम में अखाड़े की बहनों ने पारंपरिक शैली में व्यायाम, शस्त्र प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। आयोजकों ने बताया कि नौ सालों से यह अखाड़ा लगातार महिला शक्ति को प्रेरित कर रहा है और आने वाले समय में संघर्ष के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है।