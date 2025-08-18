उदयपुर में होगी आयकर विभाग की दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस

हाल ही संसद में पेश हुए आयकर बिल और केंद्र सरकार के खजाने में प्रत्यक्ष कर के माध्यम से योगदान बढ़ाने को लेकर देशभर के आयकर विभाग के अधिकारी उदयपुर में जुटने वाले हैं। 23 और 24 अगस्त को होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल करेंगे।
10 साल बाद फिर राजस्थान में नेशनल कॉन्फ्रेंस
वर्ष 2015 में जयपुर में महानिदेशक आयकर-डीजीआईटी कॉन्फ्रेंस के आयोजन के बाद यह पहला मौका है, जब राजस्थान को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मिली है। इसमें देशभर के 125 महानिदेशक आयकर अन्वेषण, मुख्य आयकर आयुक्त केंद्रीय, प्रधान निदेशक आयकर अन्वेषण और प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय हिस्सा लेंगे।
राजस्थान के अधिकारी करेंगे मेजबानी
मेजबान राजस्थान होने के कारण प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार, जोधपुर के मुख्य आयकर आयुक्त सुधांशु शेखर झा, उदयपुर की मुख्य आयकर आयुक्त मनीषा चंद्रा, राज्य की महानिदेशक आयकर अन्वेषण रेणु अमिताभ, प्रधान निदेशक आयकर अन्वेषण अवधेश कुमार सहित राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे।
इन पर होगी चर्चा