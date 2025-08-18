उदयपुर में होगी आयकर विभाग की दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस

हाल ही संसद में पेश हुए आयकर बिल और केंद्र सरकार के खजाने में प्रत्यक्ष कर के माध्यम से योगदान बढ़ाने को लेकर देशभर के आयकर विभाग के अधिकारी उदयपुर में जुटने वाले हैं। 23 और 24 अगस्त को होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल करेंगे।