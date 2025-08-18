Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

उदयपुर में होगी आयकर विभाग की दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस

प्रत्यक्ष कर में योगदान बढ़ाने व नए आयकर बिल पर होगी चर्चा 23-24 अगस्त को होगा बड़ा मंथन

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 18, 2025

Two day national conference of Income Tax Department will be held in Udaipur
Two day national conference of Income Tax Department will be held in Udaipur

हाल ही संसद में पेश हुए आयकर बिल और केंद्र सरकार के खजाने में प्रत्यक्ष कर के माध्यम से योगदान बढ़ाने को लेकर देशभर के आयकर विभाग के अधिकारी उदयपुर में जुटने वाले हैं। 23 और 24 अगस्त को होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल करेंगे।

10 साल बाद फिर राजस्थान में नेशनल कॉन्फ्रेंस

वर्ष 2015 में जयपुर में महानिदेशक आयकर-डीजीआईटी कॉन्फ्रेंस के आयोजन के बाद यह पहला मौका है, जब राजस्थान को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी मिली है। इसमें देशभर के 125 महानिदेशक आयकर अन्वेषण, मुख्य आयकर आयुक्त केंद्रीय, प्रधान निदेशक आयकर अन्वेषण और प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय हिस्सा लेंगे।

राजस्थान के अधिकारी करेंगे मेजबानी

मेजबान राजस्थान होने के कारण प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमित कुमार, जोधपुर के मुख्य आयकर आयुक्त सुधांशु शेखर झा, उदयपुर की मुख्य आयकर आयुक्त मनीषा चंद्रा, राज्य की महानिदेशक आयकर अन्वेषण रेणु अमिताभ, प्रधान निदेशक आयकर अन्वेषण अवधेश कुमार सहित राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे।

इन पर होगी चर्चा

  • - नए आयकर बिल पर विस्तृत चर्चा
  • - प्रत्यक्ष कर में वृद्धि की रणनीति
  • - आयकर चोरी पर रोक के लिए तकनीकी उपाय
  • - आयकर विभाग में हाल में हुए बदलावों की समीक्षा

Published on:

18 Aug 2025 08:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / उदयपुर में होगी आयकर विभाग की दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस

