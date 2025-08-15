Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

वस्त्र नगरी में गूंजा ‘‘वंदे मातरम्’’, लहराया विजयी विश्व तिरंगा प्यारा…

पुलिस लाइन मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह, जिला कलक्टर ने फहराया तिरंगा

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 15, 2025

"Vande Mataram" echoed in the textile city, the victorious world tricolor was hoisted...
"Vande Mataram" echoed in the textile city, the victorious world tricolor was hoisted...

जिला स्तरीय 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शुक्रवार को पुलिस लाइन मैदान में देशभक्ति के उल्लास, उमंग और गरिमा के साथ आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया तथा मार्चपास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, जिला प्रमुख बरजी बाई भील, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

गूंजा देशभक्ति का स्वर

समारोह के आरंभ में राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के साथ ‘‘वंदेमातरम्’’ के जयघोष से पुलिस लाइन मैदान गूंज उठा। मंच पर उपस्थित अतिथियों एवं आमजन ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओपी. मेहरा ने राज्यपाल का संदेश पठन किया। सभी को स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया गया।

मार्चपास्ट और आकर्षक सांस्कृति कार्यक्रम

पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट-गाइड तथा राजस्थान पुलिस बैंड ने अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश करते हुए मार्चपास्ट किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विकसित भारत की झांकी, स्वतंत्रता संग्राम के महत्त्वपूर्ण प्रसंग, और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक दृश्यों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें दर्शकों ने उत्साहपूर्वक सराहा। विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने लेजियम, डम्बल्स और मुक्त हस्त व्यायाम के साथ देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान का भावपूर्ण चित्रण हुआ तथा ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ की झलक दिखाई दी।

उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान

जिला कलक्टर ने समारोह में जिले के 39 समाजसेवियों, स्वयंसेवी संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान 5 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में एक व्यक्ति का नाम काटे जाने को लेकर काफी चर्चा का विषय बना रहा।

मंच पर चढ़ने की लगी रही होड़

मुख्य समारोह में हिस्सा लेने आए जनप्रतिनिधियों के साथ उनके कार्यकर्ता भी आए थे। वे भी मंच पर जाने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हों रोक दिया गया। बाद में जनप्रतिनिधियों का दबाव पड़ने पर सभी कार्यकर्ताओं को मंच पर जाने दिया गया। इसे लेकर भी समारोह स्थल पर काफी चर्चा बनी रही।

अन्य संस्थाओं पर हुआ ध्वजारोहण

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कलक्ट्रेट सहित सभी सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर प्रभारी अधिकारियों की ओर से ध्वज फहराया गया। मुख्य समारोह से पूर्व जिला कलक्टर संधू ने अपने आवास, जिला कलक्ट्रेट कार्यालय, जिला क्लब एवं नगर विकास न्यास में भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को नमन किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 05:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / वस्त्र नगरी में गूंजा ‘‘वंदे मातरम्’’, लहराया विजयी विश्व तिरंगा प्यारा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.