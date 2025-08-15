वस्त्र नगरी में गूंजा ‘‘वंदे मातरम्’’, लहराया विजयी विश्व तिरंगा प्यारा…

पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट-गाइड तथा राजस्थान पुलिस बैंड ने अनुशासन और समर्पण की मिसाल पेश करते हुए मार्चपास्ट किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विकसित भारत की झांकी, स्वतंत्रता संग्राम के महत्त्वपूर्ण प्रसंग, और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक दृश्यों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें दर्शकों ने उत्साहपूर्वक सराहा। विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने लेजियम, डम्बल्स और मुक्त हस्त व्यायाम के साथ देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों में स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के त्याग और बलिदान का भावपूर्ण चित्रण हुआ तथा ‘‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’’ की झलक दिखाई दी।