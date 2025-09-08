भीलवाड़ा में नॉनवेज होटल पर खाने को लेकर विवाद, युवक पर चाकू से हमला, जानिए पूरी खबर

भीलवाड़ा: रायला थाना क्षेत्र के लांबिया कला चौराहे पर रविवार देर रात एक नॉनवेज होटल पर मामूली विवाद चाकूबाजी तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि खेचाता, जिला भरतपुर निवासी युवक स्वेदीन अपने परिचितों के साथ होटल पर खाना खाने गया था।
बता दें कि इसी दौरान किसी बात को लेकर वहां मौजूद अन्य युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने स्वेदीन पर चाकू से हमला कर दिया।
हमले में स्वेदीन के कमर और हाथ पर गहरे वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगे रेफर करने की तैयारी की गई।
सूचना पर रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, विवाद बहुत मामूली बात को लेकर हुआ था। लेकिन अचानक ही स्थिति बिगड़ गई और जानलेवा हमला कर दिया गया।
पुलिस ने मामले में घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।