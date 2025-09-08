Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में नॉनवेज होटल पर खाने को लेकर विवाद, युवक पर चाकू से हमला, जानिए पूरी खबर

भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र स्थित लांबिया कला चौराहे पर नॉनवेज होटल में खाने को लेकर विवाद चाकूबाजी में बदल गया। भरतपुर निवासी स्वेदीन पर चाकू से हमला कर दिया गया। युवक गंभीर घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया।

भीलवाड़ा

Arvind Rao

Sep 08, 2025

Bhilwara
घायल युवक (फोटो- पत्रिका)

भीलवाड़ा: रायला थाना क्षेत्र के लांबिया कला चौराहे पर रविवार देर रात एक नॉनवेज होटल पर मामूली विवाद चाकूबाजी तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि खेचाता, जिला भरतपुर निवासी युवक स्वेदीन अपने परिचितों के साथ होटल पर खाना खाने गया था।


बता दें कि इसी दौरान किसी बात को लेकर वहां मौजूद अन्य युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने स्वेदीन पर चाकू से हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में भूखंड लॉटरी: 20 सितंबर से पहले खुलेगा किस्मत का ताला, महिलाओं को विशेष छूट
भीलवाड़ा
Bhilwara Plot Lottery


कमर और हाथ पर गहरे वार


हमले में स्वेदीन के कमर और हाथ पर गहरे वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगे रेफर करने की तैयारी की गई।


सूचना पर पहुंची पुलिस


सूचना पर रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, विवाद बहुत मामूली बात को लेकर हुआ था। लेकिन अचानक ही स्थिति बिगड़ गई और जानलेवा हमला कर दिया गया।


पुलिस ने मामले में घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: विवाहित और अविवाहित महिलाओं से आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर मांगे आवेदन, जानें कितनी होनी चाहिए उम्र
भीलवाड़ा
Rajasthan Anganwadi Kendra Good News Rs 50 crore Rejuvenated Send Proposals

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 01:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में नॉनवेज होटल पर खाने को लेकर विवाद, युवक पर चाकू से हमला, जानिए पूरी खबर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.