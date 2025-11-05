पुराने कलेक्टर ने जारी किए 25 शस्त्र लाइसेंस, नए कलेक्टर ने कर दिए रद्द! आवेदक हुए परेशान

बता दें कि, 30 सितंबर को तत्कालीन कलेक्टर श्रीवास्तव ने नवीन शस्त्र लाइसेंस जारी किए थे। 3 अक्टूबर को तत्कालीन कलेक्टर का भिण्ड से स्थानांतरण हो गया था। आवेदकों ने ओआइसी नियुक्त एडीएम एलके पांडेय से लाइसेंस जारी करने के लिए कहा। लेकिन कलेक्टर किरोड़ी लाल मीना ने अचानक सभी 25 नवीन लाइसेंस की स्वीकृत नोटशीट में खामियां बताते हुए सोमवार को उन्हें निरस्त कर दिया है। वर्तमान में जिले में 23 हजार से अधिक लाइसेंस हैं। (mp news)