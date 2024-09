एमपी में बड़ा फैसला, महंगी किताबें बैन, प्राइवेट स्कूलों को कुल 1200 रुपए तक की पुस्तकों की ही मंजूरी

एमपी में बड़ा फैसला, महंगी किताबें बैन, प्राइवेट स्कूलों को कुल 1200 रुपए तक की पुस्तकों की ही मंजूरी

bhind DM books order मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में महंगी किताबों से निजात दिलाने के संबंध में बड़ा फैसला सामने आया है।

भिंड•Sep 08, 2024 / 03:19 pm• deepak deewan

bhind DM books order

Bhind Collector Sanjeev Srivastava fixed the rates of books in private schools मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में महंगी किताबों से निजात दिलाने के संबंध में बड़ा फैसला सामने आया है। इसी के साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसते हुए किताबों पर कमीशन खोरी बंद करने की कोशिश की गई है। प्रदेश के भिंड जिले में कलेक्टर ने इस संबंध में सख्त कदम उठाते हुए प्राइवेट स्कूलों में किताबों की दरें SCHOOL BOOK RATES निर्धारित कर दी हैं।