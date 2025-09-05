विधायक से विवाद के बाद कलेक्टर ने लहराई तलवार, वीडियो से फिर मचा सियासी बवाल

Bhind DM- विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के विवाद के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अब उनका तलवार लहराते हुए वीडियो सामने आया है जिससे प्रदेशभर में सियासी बवाल मच गया है। वीडियो कलेक्ट्रेट का बताया जा रहा है जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव म्यान से तलवार निकालकर उसे हवा में लहराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने तलवार लहराते कलेक्टर का वीडियो जारी करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कलेक्टर साहब ने भी म्यान से बाहर निकाल कर अपने तेवर जता दिए हैं।