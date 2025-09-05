Patrika LogoSwitch to English

भिंड

विधायक से विवाद के बाद कलेक्टर ने लहराई तलवार, वीडियो से फिर मचा सियासी बवाल

Bhind DM- विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के विवाद के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं।

भिंड

deepak deewan

Sep 05, 2025

Bhind Collector Sanjeev Srivastava waved sword in the air
Bhind Collector Sanjeev Srivastava waved sword in the air

Bhind DM- विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के विवाद के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अब उनका तलवार लहराते हुए वीडियो सामने आया है जिससे प्रदेशभर में सियासी बवाल मच गया है। वीडियो कलेक्ट्रेट का बताया जा रहा है जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव म्यान से तलवार निकालकर उसे हवा में लहराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने तलवार लहराते कलेक्टर का वीडियो जारी करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कलेक्टर साहब ने भी म्यान से बाहर निकाल कर अपने तेवर जता दिए हैं।

भिंड में खाद संकट और रेत को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह एवं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को जबर्दस्त विवाद हुआ था जिसपर प्रदेशभर में हल्ला मचा। बाद में कलेक्टर और विधायक ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायतें दर्ज कराईं।

विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह एवं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच के विवाद के बाद गुरुवार को एक और घटना हुई जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। कलेक्टर श्रीवास्तव, कलेक्ट्रेट में अपने चेंबर में म्यान से तलवार निकालकर उसे लहराते नजर आए। उन्हें अधिवक्ताओं ने तलवार भेंट की थी, जिसे कलेक्टर ने म्यान में से निकाला और लहराया।

Published on:

05 Sept 2025 04:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / विधायक से विवाद के बाद कलेक्टर ने लहराई तलवार, वीडियो से फिर मचा सियासी बवाल

