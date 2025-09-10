Patrika LogoSwitch to English

भिंड

थाने में ‘हाजिर’ हुआ अजगर तो कुर्सी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी, देखें वीडियो

giant python: अजाक थाने में टीआई के चैंबर में अजगर के घुसते ही मचा हड़कंप, पुलिसकर्मी अजगर को देखकर थाने से बाहर भागे...।

भिंड

Shailendra Sharma

Sep 10, 2025

bhind
giant python entered in police station policemen ran away video viral

giant python: मध्यप्रदेश के भिंड में एक अजगर थाने में हाजिरी लगाने पहुंचा तो थाने में हड़कंप मच गया। टीआई के चैंबर में अजगर को देख थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए और वो तुरंत थाने से बाहर भाग गए। अजगर के थाने में घुसने की सूचना पुलिसकर्मियों ने स्नैक कैचर को दी जिसके बाद स्नैक कैचर जग्गू परिहार मौके पर पहुंचे और कुछ देर में अजगर का रेस्क्यू कर पकड़ लिया। अजगर को स्नैक कैचर पकड़क अपने साथ ले गया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया।

देखें वीडियो-

थाने में 'हाजिरी' लगाने पहुंचा अजगर

भिंड में बायपास रोड पर स्थित अजाक थाने में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अजगर हाजिरी लगाने थाने पहुंच गया। करीब सात फीट के अजगर को जैसे ही थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने देखा तो अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी थाना छोड़कर बाहर भाग गए तो वहीं अजगर थाने में रेंगते हुए थाना प्रभारी के चैंबर तक पहुंच गया। थाने में अजगर घुसने की सूचना पुलिसकर्मियों ने स्नैक कैचर जग्गू परिहार को दी जिसके बाद जग्गू परिहार मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में थाना प्रभारी के चैंबर के अंदर से अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया।

अजगर ने की अटैक करने की कोशिश

जब स्नैक कैचर जग्गू परिहार थाना प्रभारी के केबिन में अजगर को पकड़ने पहुंचे तो अजगर गुस्से में था और उसने स्नैक कैचर पर हमला करने की भी दो-तीन बार कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से अजगर ने स्नैक कैचर को काटने की कोशिश की। स्नैक कैचर ने जैसे ही अजगर को पकड़ा तो पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। अजगर का रेस्क्यू करने के बाद स्नैक कैचर उसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले गया और वहां पर छोड़ दिया।

10 Sept 2025 06:20 pm

