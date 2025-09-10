थाने में ‘हाजिर’ हुआ अजगर तो कुर्सी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी, देखें वीडियो

भिंड में बायपास रोड पर स्थित अजाक थाने में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अजगर हाजिरी लगाने थाने पहुंच गया। करीब सात फीट के अजगर को जैसे ही थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने देखा तो अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी थाना छोड़कर बाहर भाग गए तो वहीं अजगर थाने में रेंगते हुए थाना प्रभारी के चैंबर तक पहुंच गया। थाने में अजगर घुसने की सूचना पुलिसकर्मियों ने स्नैक कैचर जग्गू परिहार को दी जिसके बाद जग्गू परिहार मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में थाना प्रभारी के चैंबर के अंदर से अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया।