Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

रिश्वत लेते पकड़ाईं तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: लोकायुक्त की टीम ने उत्कृष्ट स्कूल की प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा...।

इंदौर

Shailendra Sharma

Sep 10, 2025

indore
lokayukta team caught govt school Principal taking bribe

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के इंदौर जिले का है जहां सांवेर में सरकारी स्कूल प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।

प्रिंसिपल मैडम ने मांगी रिश्वत

सांवेर के उत्कृष्ट बालक उच्चतम माध्यमिक स्कूल की प्राचार्या मनीषा पहाड़िया के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत फरियादी आशीष मारू उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1, शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया सांवेर ने इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में की थी। अपनी शिकायत में फरियादी आशीष मारू ने बताया कि उसकी नियुक्ति 13.10.2021 को शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया में हुई थी। जिसकी परिवीक्षा अवधि 13.10.2024 को पूर्ण हो चुकी थी, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से आवेदक की स्थाई नियुक्ति हेतु फाइल संकुल प्राचार्या मनीषा पहाड़िया के पास पहुंची थी और इसी के एवज में उन्होंने फरियादी व एक अन्य शिक्षक से 2 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी।

ये भी पढ़ें

1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…
टीकमगढ़
tikamgarh

रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ाईं प्रिंसिपल मैडम

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर 10 सितंबर को फरियादी आशीष मारू को रिश्वत के 2 हजार रूपये देने के लिए रिश्वतखोर प्रिंसिपल मैडम मनीषा पहाड़िया के पास भेजा। मनीषा पहाड़िया ने जैसे ही रिश्वत के रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर प्रिंसिपल मनीषा पहाड़िया को रंगेहाथ पकड़ लिया। ट्रैप दल में निरीक्षक रेनू अग्रवाल, सहायक उपनिरीक्षक रहीम खान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक चन्द्रमोहन बिष्ट, आरक्षक कमलेश परिहार, महिला आरक्षक कंचन राजपूत, महिला आरक्षक गोपाल कंवर, चालक शेरसिंह शामिल थे।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा नेता का महिला मित्र के साथ अश्लील वीडियो वायरल, पार्टी से निकाला
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 04:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / रिश्वत लेते पकड़ाईं तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.