रिश्वत लेते पकड़ाईं तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

सांवेर के उत्कृष्ट बालक उच्चतम माध्यमिक स्कूल की प्राचार्या मनीषा पहाड़िया के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत फरियादी आशीष मारू उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1, शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया सांवेर ने इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में की थी। अपनी शिकायत में फरियादी आशीष मारू ने बताया कि उसकी नियुक्ति 13.10.2021 को शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया में हुई थी। जिसकी परिवीक्षा अवधि 13.10.2024 को पूर्ण हो चुकी थी, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से आवेदक की स्थाई नियुक्ति हेतु फाइल संकुल प्राचार्या मनीषा पहाड़िया के पास पहुंची थी और इसी के एवज में उन्होंने फरियादी व एक अन्य शिक्षक से 2 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी।