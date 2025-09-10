रिश्वत लेते पकड़ाईं तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के इंदौर जिले का है जहां सांवेर में सरकारी स्कूल प्राचार्य को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।
सांवेर के उत्कृष्ट बालक उच्चतम माध्यमिक स्कूल की प्राचार्या मनीषा पहाड़िया के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत फरियादी आशीष मारू उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1, शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया सांवेर ने इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में की थी। अपनी शिकायत में फरियादी आशीष मारू ने बताया कि उसकी नियुक्ति 13.10.2021 को शासकीय सांदीपनी मॉडल स्कूल कछालिया में हुई थी। जिसकी परिवीक्षा अवधि 13.10.2024 को पूर्ण हो चुकी थी, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से आवेदक की स्थाई नियुक्ति हेतु फाइल संकुल प्राचार्या मनीषा पहाड़िया के पास पहुंची थी और इसी के एवज में उन्होंने फरियादी व एक अन्य शिक्षक से 2 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी।
लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर जाल बिछाकर 10 सितंबर को फरियादी आशीष मारू को रिश्वत के 2 हजार रूपये देने के लिए रिश्वतखोर प्रिंसिपल मैडम मनीषा पहाड़िया के पास भेजा। मनीषा पहाड़िया ने जैसे ही रिश्वत के रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर प्रिंसिपल मनीषा पहाड़िया को रंगेहाथ पकड़ लिया। ट्रैप दल में निरीक्षक रेनू अग्रवाल, सहायक उपनिरीक्षक रहीम खान, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक चन्द्रमोहन बिष्ट, आरक्षक कमलेश परिहार, महिला आरक्षक कंचन राजपूत, महिला आरक्षक गोपाल कंवर, चालक शेरसिंह शामिल थे।