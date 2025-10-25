MP में घर के अंदर चल रही थी ‘कट्टा फैक्ट्री,’ पुलिस ने जब्त किया हथियरों का जखीरा

पूछताछ में आरोपी अजय गौर ने बताया रुपावई गांव के बंटी उर्फ धर्मेंद्र शर्मा और उमेश शर्मा ने अपना घर और तिवरिया में फैक्ट्री लगाने जगह दी थी। जिसका वह 20 हजार रुपए महीने लेते थे। आरोपी मैनपुरी व ऐटा से अलग-अलग दुकानों से फुटकर में हथियार बनाने का सामान खरीदते थे। एक कट्टा 9 हजार रुपए में बेचते थे। पुलिस की इस कार्रवाई में डीएसपी दीपक तोमर, एसडीओपी रविंद्र वास्कले, निरीक्षक शिवप्रताप राजावत, बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, साइबर प्रभारी वैभव तोमर, एएसआई सत्यवीर सिंह शामिल रहे। (mp news)