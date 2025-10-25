Patrika LogoSwitch to English

भिंड

MP में घर के अंदर चल रही थी ‘कट्टा फैक्ट्री,’ पुलिस ने जब्त किया हथियरों का जखीरा

MP news: पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया। छापे में 12 देसी कट्टे, कारतूस और हथियार बनाने की बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई।

भिंड

Akash Dewani

Oct 25, 2025

illegal katta factory:भिण्ड के मौ थाना क्षेत्र के रुपावई गांव में घर और ट्यूबवेल की तिवरिया में अवैध फैक्ट्री लगाकर मेहगांव क्षेत्र में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एसपी डॉ असित यादव एवं एएसपी संजीव पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री से निर्माण का जखीरा और बड़ी मात्रा में कट्टा व कारतूस जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस कंट्रोल रूम को मिली जानकारी

शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी डॉ यादव ने खुलासा करते हुए बताया 21 अक्टूबर को अमलैंड़ी तिराहा पर एक व्यक्ति बाइक पर संदिग्ध नजर आया। मुखबिर की सूचना पर बरोही थाना प्रभारी अतुल सिंह भदौरिया ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग से चार कट्टा व तीन जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी से पूछने पर उसने अपना नाम अजय पुत्र रामवंश गौर निवासी पिपरौली मेहगांव बताया।

आरोपी ने बताए साथियों के ठिकाने

पुलिस ने हथियारों के बारे में पूछा तो उसने कबूल किया कि अपने साथियों के साथ मौ के रुपावई में खुद हथियार बनाकर लोकल में बेच रहे हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने वाले शिवा गौर पुत्र देवेंद्र गौर निवासी पिपरौली, गोलू उर्फ सुरजीत गुर्जर पुत्र अतर सिंह निवासी कठवां और छोटू उर्फ सुशील गौर पुत्र जितेंद्र निवासी मेहगांव से पकड़ा।

फैक्ट्री से बने 12 कट्टे और जखीरा पकड़ा

आरोपी अजय ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर किसनी के कारीगर की मदद से 22 कट्टे बनाए थे। इसमें 5 कट्टे उसके साथी अभी तोमर के हिस्से में आए थे, जो अभी ग्वालियर जेल में बंद है। पुलिस द्वारा उसे पीआर पर लेने की तैयारी है। अजय को 17 कट्टे मिले थे, जिसमें से उसने 315 और 12 बोर के पांच कट्टे बेच दिए थे।

पुलिस ने उसके बैग से चार कट्टे बरामद कर फैक्ट्री से 7 कट्टे सहित कुल 12 देसी कट्टे (9 कट्टे 315 बोर, 3 कट्टे 32 बोर) और तीन कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही हथियार बनाने की समग्री में पांच बनी हुई वैरल, 16 बड़ी वैरल, 11 छड, बट बनाने वाली 2 सडसी, एक ड्रिल मशीन, 2 फनर, फनर पत्ती, हथोंडें, 13 गिराईडर के पत्ते एक बट बनाने की लकडी, एक लोहे की जाली, एक ब्लोबर मशीन एवं हथियार निर्माण अन्य सामग्री पकड़ी है।

20 हजार रुपए में किराए पर ली जगह

पूछताछ में आरोपी अजय गौर ने बताया रुपावई गांव के बंटी उर्फ धर्मेंद्र शर्मा और उमेश शर्मा ने अपना घर और तिवरिया में फैक्ट्री लगाने जगह दी थी। जिसका वह 20 हजार रुपए महीने लेते थे। आरोपी मैनपुरी व ऐटा से अलग-अलग दुकानों से फुटकर में हथियार बनाने का सामान खरीदते थे। एक कट्टा 9 हजार रुपए में बेचते थे। पुलिस की इस कार्रवाई में डीएसपी दीपक तोमर, एसडीओपी रविंद्र वास्कले, निरीक्षक शिवप्रताप राजावत, बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, साइबर प्रभारी वैभव तोमर, एएसआई सत्यवीर सिंह शामिल रहे। (mp news)

25 Oct 2025 02:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / MP में घर के अंदर चल रही थी 'कट्टा फैक्ट्री,' पुलिस ने जब्त किया हथियरों का जखीरा

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

