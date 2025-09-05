गजब कारनामा…मरे हुए पंचायत सचिव को सीईओ ने भेज दिया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब!

CEO notice to dead Secretary: भिंड की जनपद पंचायत लहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जैतपुरा के पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। हैरत की बात तो यह है कि जिस सचिव भगवानदास बघेल के नाम से नोटिस जारी किया गया है, उनकी मौत अगस्त 2024 में हो चुकी है। नोटिस मिलने के बाद सचिव के परिजन में विभागीय अधिकारी के खिलाफ आक्रोश है। परिजन ने भगवानदास का मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते हुए इस संबंध में जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं अधिकारी अब इस नोटिस को त्रुटि मान रहे हैं। (MP News)