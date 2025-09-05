गजब कारनामा…मरे हुए पंचायत सचिव को सीईओ ने भेज दिया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब!

CEO notice to dead Secretary: भिंड की जनपद पंचायत लहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जैतपुरा के पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। हैरत की बात तो यह है कि जिस सचिव भगवानदास बघेल के नाम से नोटिस जारी किया गया है, उनकी मौत अगस्त 2024 में हो चुकी है। नोटिस मिलने के बाद सचिव के परिजन में विभागीय अधिकारी के खिलाफ आक्रोश है। परिजन ने भगवानदास का मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते हुए इस संबंध में जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं अधिकारी अब इस नोटिस को त्रुटि मान रहे हैं। (MP News)
मृतक सचिव भगवानदास को 2 सितंबर को जारी नोटिस में जिक्र किया गया है कि आपको सूचित किया जा रहा है 28 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तरीय व्हीसी में एसीएस द्वारा 30 नवंबर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के हितग्राहियों की समय ई-केवायसी करने हेतु निर्देशित किया गया था।
इस हेतु आपको बैठक के माध्यम से, दूरभाष पर एवं व्हाट्सऐप पर समय ई-केवायसी करने विगत 22 माह से लगातार निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा समय ई-केवायसी का कार्य शत प्रतिशत नहीं किया गया। इससे 'प्रतीत होता है कि आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, जिससे समग्र ई-केवायसी की प्रगति बाधित हुई है। इस संबंध में तीन दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें। जवाब न मिलने पर आपके विरुद्ध वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तावित कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। (MP News)
जनपद पंचायत द्वारा आवास योजना की ई-केवाइसी के लिए अक्टूबर में सभी पंचायत सचिव व सहायक सचिवों को लक्ष्य दिया गया था। जबकि सचिव भगवानदास का निधन 25 अगस्त 2024 को ही हो गया था। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की लापरवाह के चलते सचिव के परिवार को सफाई प्रस्तुत करनी पड़ रही है। (MP News)
तत्कालीन प्रभारी सीईओ वंदना गांगिल ने अपनी सफाई में कहा कि लहार का मुझे प्रभार दिया गया था, वहां की पंचायतों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। शाखा के द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी, इसी के आधार पार नोटिस जारी किए गए हैं। यदि गलत नोटिस जारी हुआ है तो जांच कर जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। (MP News)