भिंड

गजब कारनामा…मरे हुए पंचायत सचिव को सीईओ ने भेज दिया नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब!

MP News: मध्य प्रदेश के भिंड में जनपद पंचायत सीईओ का अनोखा कारनामा देखने को मिला है। उन्होंने एक साल पहले मर चुके पंचायत सचिव को न सिर्फ नोटिस भेजा बल्कि उनसे 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा।

भिंड

Akash Dewani

Sep 05, 2025

Janpad Panchayat CEO notice to dead Secretary lahar mp news
Janpad Panchayat CEO notice to dead Secretary lahar (फोटो- सोशल मीडिया)

CEO notice to dead Secretary: भिंड की जनपद पंचायत लहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जैतपुरा के पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। हैरत की बात तो यह है कि जिस सचिव भगवानदास बघेल के नाम से नोटिस जारी किया गया है, उनकी मौत अगस्त 2024 में हो चुकी है। नोटिस मिलने के बाद सचिव के परिजन में विभागीय अधिकारी के खिलाफ आक्रोश है। परिजन ने भगवानदास का मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते हुए इस संबंध में जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं अधिकारी अब इस नोटिस को त्रुटि मान रहे हैं। (MP News)

नोटिस भेजकर मांगा गया जवाब

मृतक सचिव भगवानदास को 2 सितंबर को जारी नोटिस में जिक्र किया गया है कि आपको सूचित किया जा रहा है 28 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तरीय व्हीसी में एसीएस ‌द्वारा 30 नवंबर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास के हितग्राहियों की समय ई-केवायसी करने हेतु निर्देशित किया गया था।

ये भी पढ़ें

अब अपने खर्च पर लगवाना होगा बिजली का खंभा, विद्युत कंपनी ने लिया बड़ा फैसला
दतिया
illegal colonies install electricity poles their own expense bijli chori mp news

इस हेतु आपको बैठक के माध्यम से, दूरभाष पर एवं व्हाट्सऐप पर समय ई-केवायसी करने विगत 22 माह से लगातार निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु आज दिनांक तक आपके द्वारा समय ई-केवायसी का कार्य शत प्रतिशत नहीं किया गया। इससे 'प्रतीत होता है कि आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, जिससे समग्र ई-केवायसी की प्रगति बाधित हुई है। इस संबंध में तीन दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें। जवाब न मिलने पर आपके विरुद्ध वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तावित कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। (MP News)

योजना से दो माह पूर्व हुई थी मौत

जनपद पंचायत द्वारा आवास योजना की ई-केवाइसी के लिए अक्टूबर में सभी पंचायत सचिव व सहायक सचिवों को लक्ष्य दिया गया था। जबकि सचिव भगवानदास का निधन 25 अगस्त 2024 को ही हो गया था। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की लापरवाह के चलते सचिव के परिवार को सफाई प्रस्तुत करनी पड़ रही है। (MP News)

मृतक सचिव भगवानदास

पंचायतों की अधिक जानकारी नहीं- सीईओ

तत्कालीन प्रभारी सीईओ वंदना गांगिल ने अपनी सफाई में कहा कि लहार का मुझे प्रभार दिया गया था, वहां की पंचायतों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। शाखा के द्वारा मुझे जानकारी दी गई थी, इसी के आधार पार नोटिस जारी किए गए हैं। यदि गलत नोटिस जारी हुआ है तो जांच कर जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

अगले 48 घंटे ‘अति भारी बारिश’ करेगी तांडव, 18 जिलों में अलर्ट जारी
भोपाल
heavy rain alert monsoon news september 5 mp weather update

