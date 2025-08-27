एमपी में कलेक्टर को मारने दौड़े भाजपा विधायक, हाथापाई की आई नौबत

भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले के बाहर बुधवार सुबह से किसानों व अपने समर्थकों के साथ खाद व अन्य समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। कलेक्टर के बंगले के बाहर सुबह से ही नारेबाजी की जा रही थी। काफी देर तक विधायक नरेन्द्र सिंह के धरने पर बैठे रहने के बाद जब कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव उनसे मिलने के लिए बंगले के गेट पर आए तो विधायक व कलेक्टर के बीच तीखी नोंक झोंक हो गई और इस दौरान विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए हाथ तक उठाया। किसी तरह सुरक्षाकर्मियों ने मामले को शांत कराया लेकिन तभी बातचीत खत्म होते ही विधायक एक बार फिर भड़क गए और कलेक्टर को मारने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान कलेक्टर विधायक से रेत नहीं चलने देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं तो वहीं विधायक कलेक्टर पर रेत चोरी कराने का आरोप लगा रहे थे।