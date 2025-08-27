Patrika LogoSwitch to English

भिंड

एमपी में कलेक्टर को मारने दौड़े भाजपा विधायक, हाथापाई की आई नौबत

mp news: सुबह से कलेक्टर के बंगले के बाहर धरना दे रहे थे बीजेपी विधायक, बंगले के गेट पर कलेक्टर-विधायक में हुई तीखी नोंक-झोंक...।

भिंड

Shailendra Sharma

Aug 27, 2025

bhind
BJP MLA Narendra Singh Ran To Beat Bhind Collector (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड में उस वक्त हालात बिगड़ते नजर आए जब कलेक्टर और भाजपा विधायक के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। इस दौरान भाजपा विधायक कलेतक्टर को मारने के लिए दौड़ते हुए उसके बंगले में घुस गए हालांकि सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों के मौजूद होने के कारण स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इस दौरान कलेक्टर और भाजपा विधायक के बीच तीखी नोंक झोंक भी हुई और बात औकात तक पहुंच गई।

देखें वीडियो-

ये भी पढ़ें

भरभराकर गिरा होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बना टॉयलेट, देखें वीडियो
शाजापुर
shajapur

कलेक्टर को मारने दौड़े भाजपा विधायक

भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले के बाहर बुधवार सुबह से किसानों व अपने समर्थकों के साथ खाद व अन्य समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। कलेक्टर के बंगले के बाहर सुबह से ही नारेबाजी की जा रही थी। काफी देर तक विधायक नरेन्द्र सिंह के धरने पर बैठे रहने के बाद जब कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव उनसे मिलने के लिए बंगले के गेट पर आए तो विधायक व कलेक्टर के बीच तीखी नोंक झोंक हो गई और इस दौरान विधायक ने कलेक्टर को मारने के लिए हाथ तक उठाया। किसी तरह सुरक्षाकर्मियों ने मामले को शांत कराया लेकिन तभी बातचीत खत्म होते ही विधायक एक बार फिर भड़क गए और कलेक्टर को मारने के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान कलेक्टर विधायक से रेत नहीं चलने देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं तो वहीं विधायक कलेक्टर पर रेत चोरी कराने का आरोप लगा रहे थे।

सुबह से भाजपा विधायक धरने पर डटे

इससे पहले किसानों की खाद सहित अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठे विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा को समझाने के लिए अपर कलेक्टर लोक पांडे, एडिशनल एसपी संजीव पाठक, उपसंचालक कृषि के पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष यादव पहुंचे लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और धरने पर बैठे रहे। चंबल कमिश्नर मनोज खत्री ने भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुनील दुबे के मोबाइल पर कॉल करके विधायक से बात की लेकिन विधायक फिर भी नहीं माने।

ये भी पढ़ें

एमपी में बीआरसी 30000 की रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
इंदौर
indore

Published on:

27 Aug 2025 05:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एमपी में कलेक्टर को मारने दौड़े भाजपा विधायक, हाथापाई की आई नौबत

