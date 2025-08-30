एमपी में विशालकाय कछुए का शिकार, मांस पकाकर किया सामूहिक भोज

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पहले तो कुछ लोगों ने तालाब से एक विशालकाय कछुए को पकड़ा और फिर बड़ी बेरहमी से उसे कुल्हाड़ी से काटकर मारा इसके बाद उसके मांस को निकालकर सामूहिक भोज किया। कछुए को कुल्हाड़ी से मारने का वीडियो भी सामने आया है जिसके वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है और सामाजिक संगठन ने कार्रवाई की मांग की है तो वहीं वन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं।
भिंड जिले के लहार क्षेत्र के सकरी जागीर गांव में विशालकाय कछुए के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक शख्स कछुए को कुल्हाड़ी से मारता दिख रहा है। बार-बार कछुआ अपनी जान बचाने के लिए कवच में छिप रहा है लेकिन उसे डंडे से वार कर सिर बाहर निकालने पर मजबूर किया जाता है और फिर कुल्हाड़ी के वार से उसकी गर्दन काट दी जाती है। बताया गया है कि इस विशालकाय कछुए को गांव के ही कुछ लोगों ने तालाब से पकड़ा था।
बताया गया है कि कछुए को बेरहमी से मारने के बाद उसका मांस निकाला गया और फिर मांस पकाकर सामूहिक भोज किया गया। घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। शनिवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इंसानियत ग्रुप के कार्यकर्ता सक्रिय हुए। उन्होंने इसे वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच की बात कही है।