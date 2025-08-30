एमपी में विशालकाय कछुए का शिकार, मांस पकाकर किया सामूहिक भोज

भिंड जिले के लहार क्षेत्र के सकरी जागीर गांव में विशालकाय कछुए के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक शख्स कछुए को कुल्हाड़ी से मारता दिख रहा है। बार-बार कछुआ अपनी जान बचाने के लिए कवच में छिप रहा है लेकिन उसे डंडे से वार कर सिर बाहर निकालने पर मजबूर किया जाता है और फिर कुल्हाड़ी के वार से उसकी गर्दन काट दी जाती है। बताया गया है कि इस विशालकाय कछुए को गांव के ही कुछ लोगों ने तालाब से पकड़ा था।