भिंड

एमपी में युवक के साथ मारपीट, पेशाब पिलाने का भी आरोप..

mp news: पीड़ित युवक का आरोप दबंग उसे जबरदस्ती अपनी बोलेरो में किडनैप कर ले गए, मारपीट करने के बाद उसे जबरदस्ती पेशाब पिलाई और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी...।

2 min read

भिंड

image

Shailendra Sharma

Oct 21, 2025

bhind

demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक अनुसूचित जाति (scheduled caste) के युवक ने कुछ दबंगों पर किडनैप कर मारपीट करने और जबरदस्ती पेशाब पिलाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट के साथ ही जातीय अपमान का मामला दर्ज किया है और तीनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। लेकिन पुलिस अभी पीड़ित द्वारा लगाए गए पेशाब पिलाने के आरोप की सत्यता की जांच कर रही है।

आरोप- मारपीट कर पिलाई पेशाब

भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के एक गांव के रहने वाले अनुसूचित जाति के 33 साल के युवक का आरोप है कि सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे वो अपने घर के बाहर बैठा था तभी सोनू बरूआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा बोलेरो गाड़ी से आए और उसे जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया। तीनों युवक सेमरपुरा मोड़ पर ले गए और वहां उसके साथ पहले तो बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे जबरदस्ती पेशाब पिलाई। इतना ही हीं आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगें और इसके बाद बोलेरो में ही किडनैप कर ग्वालियर ले गए और फिर वहां से शाम को वापस घर के बाहर छोड़कर भाग गए।

पुलिस ने आरोपियों को किया राउंड अप

आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद आरोपी युवक अपने घर पहुंचा और फिर परिजन के साथ थाने जाकर अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां कलेक्टर और एएसपी ने उससे मुलाकात कर उसके बयान लिए और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट के साथ ही जातीय अपमान का मामला दर्ज किया गया है और तीनों आरोपियों को राउंड अप भी कर लिया गया है। पेशाब पिलाने के आरोप की जांच सत्यता का पता लगाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Oct 2025 03:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एमपी में युवक के साथ मारपीट, पेशाब पिलाने का भी आरोप..

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

