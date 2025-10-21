एमपी में युवक के साथ मारपीट, पेशाब पिलाने का भी आरोप..

भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के एक गांव के रहने वाले अनुसूचित जाति के 33 साल के युवक का आरोप है कि सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे वो अपने घर के बाहर बैठा था तभी सोनू बरूआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा बोलेरो गाड़ी से आए और उसे जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया। तीनों युवक सेमरपुरा मोड़ पर ले गए और वहां उसके साथ पहले तो बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे जबरदस्ती पेशाब पिलाई। इतना ही हीं आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगें और इसके बाद बोलेरो में ही किडनैप कर ग्वालियर ले गए और फिर वहां से शाम को वापस घर के बाहर छोड़कर भाग गए।