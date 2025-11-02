Patrika LogoSwitch to English

भिंड

एमपी में मां ने 1 महीने के बच्चे का घोंटा गला, पति बचाने आया तो उसके प्राइवेट पार्ट पर किया हमला

MP News: यूपी का रहने वाला है परिवार, भिंड में किराए के मकान में रहता है, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार...।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Shailendra Sharma

Nov 02, 2025

bhind

mother kills 1 month baby and attack on husband private part

MP News: मध्यप्रदेश के भिंड जिले के मालनपुर से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला ने पति से विवाद के चलते अपने एक माह के दुधमुंहे बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बेटे को बचाने आए पिता पर भी महिला ने चाकू से हमला किया जिससे पति के प्राइवेट पार्ट पर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है ।

पति से विवाद के चलते बेटे को मारा

मालनपुर में सब्जी मंडी के पास रहने वाला 21 साल का जगन्नाथ बघेल मूल रूप से यूपी के ललितपुर जिले का रहने वाला है। उसकी शादी जनवरी 2025 में ऊषा नाम की महिला से हुई थी। एक महीने पहले ही बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम उन्होंने देव रखा था। जगन्नाथ ने बताया तीन दिन से पत्नी छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर रही थी। घटना से पहले रात 9 बजे खाना खाकर कमरे में ऊषा बच्चे देव के साथ चारपाई पर लेट गई। वह जमीन पर चारपाई के पास लेट गया था। रात में पत्नी ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया और करीब एक बजे गुस्से में आकर बच्चे का अपने हाथ से गला दबा दिया।

बेटे को बचाने आए पति पर भी किया हमला

जगन्नाथ ने बताया कि जैसे ही वो बच्चे को बचाने के लिए आया तो पत्नी ऊषा ने पास में रखा चाकू उठाकर मार दिया जो उसके प्राइवेट पार्ट में लगा। बच्चे को देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। सुबह छह बजे भाई कृष्णा ड्यूटी से आया तब पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी मां ऊषा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऊषा का कहना है कि वो वह इतने गुस्से में थी कि बेटे को मारकर खुद आत्महत्या करने वाली थी। खुद को मारने जा रही थी, तभी पति जगन्नाथ ने उसे रोक लिया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।

Updated on:

02 Nov 2025 07:11 pm

Published on:

02 Nov 2025 07:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एमपी में मां ने 1 महीने के बच्चे का घोंटा गला, पति बचाने आया तो उसके प्राइवेट पार्ट पर किया हमला

