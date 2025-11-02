एमपी में मां ने 1 महीने के बच्चे का घोंटा गला, पति बचाने आया तो उसके प्राइवेट पार्ट पर किया हमला

मालनपुर में सब्जी मंडी के पास रहने वाला 21 साल का जगन्नाथ बघेल मूल रूप से यूपी के ललितपुर जिले का रहने वाला है। उसकी शादी जनवरी 2025 में ऊषा नाम की महिला से हुई थी। एक महीने पहले ही बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम उन्होंने देव रखा था। जगन्नाथ ने बताया तीन दिन से पत्नी छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर रही थी। घटना से पहले रात 9 बजे खाना खाकर कमरे में ऊषा बच्चे देव के साथ चारपाई पर लेट गई। वह जमीन पर चारपाई के पास लेट गया था। रात में पत्नी ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया और करीब एक बजे गुस्से में आकर बच्चे का अपने हाथ से गला दबा दिया।