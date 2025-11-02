एमपी में मदरसे में इमाम के कमरे में मिला नकली नोटों से भरा बैग…

बता दें कि पौठिया की मस्जिद के इमाम जुबेर अंसारी और उसके एक साथी को शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में पुलिस ने 10 लाख रूपये के नकली नोटों के साथ पकड़ा था। दोनों बुरहानपुर के रहने वाले हैं और नकली नोट लेकर मालेगांव की तरफ जा रहे थे। दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने खंडवा पुलिस को सूचना दी थी जिसके बाद खंडवा पुलिस एक्शन में आई। पुलिस के आला अधिकारी के नेतृत्व में भी संख्या में पुलिस बल पौठिया गांव पहुंचा और मस्जिद में सर्चिंग की तो मस्जिद के ऊपरी हिस्से में बने मौलाना के कमरे से नकली नोटों के बंडल जब्त हुए हैं।