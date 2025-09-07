भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी भिंड की मुक्ता सिंह..

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड जिले की रहने वाली मुक्ता सिंह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। बिहार के गया में सेना की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुक्ता सिंह को चंडीगढ़ में पहली पोस्टिंग दी गई है। मुक्तासिंह सेना में जिले की पहली और संभाग की दूसरी महिला लेटिनेंट हैं, जिन्होंने परिवार ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन किया है।
मुक्ता सिंह ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुक्तासिंह ने सीडीएस की तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत करके उन्होंने चंबल अंचल में बेटियों को सेना में जाने की बंदिश को तोड़ते हुए इस महत्वपूर्ण दायित्व को हासिल किया। मुक्तासिंह पूर्व एथलीट बृजमोहिनी यादव की बेटी हैं। मां स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं तो पिता एयरफोर्स में देश की रक्षा में अपने दायित्व को निभा रहे हैं। दोनों से प्रभावित होकर मुक्तासिंह ने सेना में देश की रक्षा का प्रण कर लिया था।
छह महीने पूर्व सीडीएस की परीक्षा पास कर लेटिनेंट के लिए चयन होने के बाद से ही वे बिहार के गया में ट्रेनिंग ले रही थीं। ट्रेनिंग में मुक्ता पहली महिला कैडेट बनीं हैं, जिन्होंने रजत पदक अर्जित किया है। उन्होंने कठिन रस्सा पर चढ़कर पुरुष रंगरूटों को टक्कर दी है। मुक्तासिंह ने अपनी कामयाबी का श्रेय माता-पिता, मामा और नाना को दिया है। उन्होंने कहा कि भिण्ड की लड़कियां खुद को कमजोर न समझें परिश्रम करें और सफलता अर्जित कर अपने परिवार का नाम रोशन करें।