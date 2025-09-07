भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनी भिंड की मुक्ता सिंह..

छह महीने पूर्व सीडीएस की परीक्षा पास कर लेटिनेंट के लिए चयन होने के बाद से ही वे बिहार के गया में ट्रेनिंग ले रही थीं। ट्रेनिंग में मुक्ता पहली महिला कैडेट बनीं हैं, जिन्होंने रजत पदक अर्जित किया है। उन्होंने कठिन रस्सा पर चढ़कर पुरुष रंगरूटों को टक्कर दी है। मुक्तासिंह ने अपनी कामयाबी का श्रेय माता-पिता, मामा और नाना को दिया है। उन्होंने कहा कि भिण्ड की लड़कियां खुद को कमजोर न समझें परिश्रम करें और सफलता अर्जित कर अपने परिवार का नाम रोशन करें।