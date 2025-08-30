Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भिंड

एमपी के भाजपा विधायक बोले- ‘ऐसे अधिकारियों को सुधारने टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा’

mp news: भिंड कलेक्टर और भाजपा विधायक के बीच हुए विवाद में भाजपा के एक और विधायक ने ली एंट्री, भाजपा विधायक का समर्थन करते हुए कह दी बड़ी बात...।

भिंड

Shailendra Sharma

Aug 30, 2025

SHIVPURI
vidhayak pritam lodhi support bjp mla narendra kushwaha dispute bhind collector

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह के बीच हुए विवाद का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। भले ही पार्टी संगठन विवाद के बाद भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह को बुलाकर फटकार लगा चुका है लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के एक और विधायक प्रीतम लोधी ने इस मामले में बयानबाजी की है। प्रीतम लोधी ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को सुधारने के लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।

भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने ये कहा..

भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के बीच हुए विवाद के मामले में शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी ने विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान पर लगाम लगाई। योगी जी ने कब्रिस्तान पर लगाम लगाई। उसी तरह MP में कोंग्रेस्तान यानी कांग्रेस माइंडेड अधिकारियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। ऐसे अधिकारियों को ठीक करने के लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन मोहन सरकार को लगाना ही पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र सिंह कुशवाह बेहद सुलझे हुए कार्यकर्ता और मोदी जी के सिपाही हैं। जैसे नरेंद्र जी को शीर्ष नेतृत्व में समझाया है। उसी तरह शीर्ष नेतृत्व को अधिकारियों को भी समझना चाहिए। मैं शीर्ष नेतृत्व से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को भी ठीक से समझाएं।

ये भी पढ़ें

‘ताबड़तोड़ बारिश’..पंडाल सहित बही गणेश प्रतिमा, कार भी बही, देखें वीडियो
इंदौर
indore

भिंड कलेक्टर-भाजपा विधायक में हुआ था विवाद

बता दें कि बीते दिनों भिंड में भाजपा विधायक नरेन्द्र कुशवाह अपने समर्थकों के साथ खाद सहित अन्य समस्याओं को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान कलेक्टर व विधायक के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई थी और विधायक नरेन्द्र सिंह कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मारने के लिए दौड़ते हुए उनके बंगले में घुस गए थे।

ये भी पढ़ें

एमपी में विशालकाय कछुए का शिकार, मांस पकाकर किया सामूहिक भोज
भिंड
bhind

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 09:03 pm

Published on:

30 Aug 2025 09:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / एमपी के भाजपा विधायक बोले- ‘ऐसे अधिकारियों को सुधारने टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.