एमपी के भाजपा विधायक बोले- ‘ऐसे अधिकारियों को सुधारने टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा’

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह के बीच हुए विवाद का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। भले ही पार्टी संगठन विवाद के बाद भाजपा विधायक नरेन्द्र सिंह को बुलाकर फटकार लगा चुका है लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के एक और विधायक प्रीतम लोधी ने इस मामले में बयानबाजी की है। प्रीतम लोधी ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को सुधारने के लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।
भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के बीच हुए विवाद के मामले में शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी ने विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाहा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान पर लगाम लगाई। योगी जी ने कब्रिस्तान पर लगाम लगाई। उसी तरह MP में कोंग्रेस्तान यानी कांग्रेस माइंडेड अधिकारियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। ऐसे अधिकारियों को ठीक करने के लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन मोहन सरकार को लगाना ही पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र सिंह कुशवाह बेहद सुलझे हुए कार्यकर्ता और मोदी जी के सिपाही हैं। जैसे नरेंद्र जी को शीर्ष नेतृत्व में समझाया है। उसी तरह शीर्ष नेतृत्व को अधिकारियों को भी समझना चाहिए। मैं शीर्ष नेतृत्व से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को भी ठीक से समझाएं।
बता दें कि बीते दिनों भिंड में भाजपा विधायक नरेन्द्र कुशवाह अपने समर्थकों के साथ खाद सहित अन्य समस्याओं को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान कलेक्टर व विधायक के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई थी और विधायक नरेन्द्र सिंह कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मारने के लिए दौड़ते हुए उनके बंगले में घुस गए थे।