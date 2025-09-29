अचानक सामने आई गाय बचाने के चक्कर में हाइवे पर पलटा ट्रक, 49 श्रद्धालु घायल 15 गंभीर

Road Accident : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे आवारा मवैशी मार्ग से गुजरने वालों के लिए हादसों का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही अज्ञात वाहन द्वारा सीधी जिले में एक साथ 10 गौवंशों को रौंद दिया था, जिसमें से 8 गौवंशों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। अभी इस मामले में अज्ञात वाहन चालक पकड़ में आया भी नहीं था कि, सूबे के भिंड जिले में सड़क पर आए गौवंश श्रद्धालुओं के लिए ही जानलेवा साबित हुए हैं।