अचानक सामने आई गाय बचाने के चक्कर में हाइवे पर पलटा ट्रक, 49 श्रद्धालु घायल 15 गंभीर

गाय बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक (Photo Source- Patrika Input)
Road Accident : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे आवारा मवैशी मार्ग से गुजरने वालों के लिए हादसों का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही अज्ञात वाहन द्वारा सीधी जिले में एक साथ 10 गौवंशों को रौंद दिया था, जिसमें से 8 गौवंशों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। अभी इस मामले में अज्ञात वाहन चालक पकड़ में आया भी नहीं था कि, सूबे के भिंड जिले में सड़क पर आए गौवंश श्रद्धालुओं के लिए ही जानलेवा साबित हुए हैं।
आपको बता दें कि, जिले के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में भिंड के भागमल का पुरा (चरथर) से नरवर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी रविवार को ग्राम छीमका के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी रास्ते में अचानक सड़क पर आई गाय से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि, इस टक्कर के बाद जहां एक तरफ गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार करीब 80 यात्रियों में से 49 घायल हुए हैं।
बताया जा रहा है कि, उत्तर प्रदेश नंबर के कैंटर ट्रक (UP 84 T 0737) में करीब 80 श्रद्दालु सवार थे। वहीं, हादसे के चलते इनमें करीब 49 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 25 से 30 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए गोहद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है।
हादसे की जानकारी लगते ही गोहद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, थाना प्रभारी मनीष धाकड़ और एसडीओपी महेंद्र गौतम ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया।
ग्रामीणों के अनुसार, सभी लोग नरवर में जवारे ले जाने के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी में संख्या अधिक होने और गाय से टकराने के बाद वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर पलट गया। फिलहाल, पुलिस ने गाड़ी जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। घायलों के परिजन भी सूचना दी गई, लगभग सभी के परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं।
