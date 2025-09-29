Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

अचानक सामने आई गाय बचाने के चक्कर में हाइवे पर पलटा ट्रक, 49 श्रद्धालु घायल 15 गंभीर

Road Accident : गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में भिंड के भागमल का पुरा (चरथर) से नरवर जा रहे श्रद्धालुओं से भरा वाहन ग्राम छीमका के पास हादसे का शिकार हुआ है।

2 min read

भिंड

image

Faiz Mubarak

Sep 29, 2025

Road Accident

गाय बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक (Photo Source- Patrika Input)

Road Accident : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे आवारा मवैशी मार्ग से गुजरने वालों के लिए हादसों का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही अज्ञात वाहन द्वारा सीधी जिले में एक साथ 10 गौवंशों को रौंद दिया था, जिसमें से 8 गौवंशों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। अभी इस मामले में अज्ञात वाहन चालक पकड़ में आया भी नहीं था कि, सूबे के भिंड जिले में सड़क पर आए गौवंश श्रद्धालुओं के लिए ही जानलेवा साबित हुए हैं।

आपको बता दें कि, जिले के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में भिंड के भागमल का पुरा (चरथर) से नरवर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी रविवार को ग्राम छीमका के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी रास्ते में अचानक सड़क पर आई गाय से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि, इस टक्कर के बाद जहां एक तरफ गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार करीब 80 यात्रियों में से 49 घायल हुए हैं।

गंभीर घायल ग्वालियर रेफर

बताया जा रहा है कि, उत्तर प्रदेश नंबर के कैंटर ट्रक (UP 84 T 0737) में करीब 80 श्रद्दालु सवार थे। वहीं, हादसे के चलते इनमें करीब 49 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 25 से 30 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए गोहद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है।

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

हादसे की जानकारी लगते ही गोहद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, थाना प्रभारी मनीष धाकड़ और एसडीओपी महेंद्र गौतम ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

ग्रामीणों के अनुसार, सभी लोग नरवर में जवारे ले जाने के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी में संख्या अधिक होने और गाय से टकराने के बाद वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर पलट गया। फिलहाल, पुलिस ने गाड़ी जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। घायलों के परिजन भी सूचना दी गई, लगभग सभी के परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें

MP Police Bharti 2025 : पुलिस विभाग में बंपर नौकरी, इच्छुक उम्मीदवार आज ही करें अप्लाई
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 03:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / अचानक सामने आई गाय बचाने के चक्कर में हाइवे पर पलटा ट्रक, 49 श्रद्धालु घायल 15 गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भगवान भरोसे पढ़ाई! शिक्षक क्लास छोड़कर चुनावी ड्यूटी पर, स्कूलों में लगे ताले

bhind school closed teachers blo duty electoral rolls SIR mp news
भिंड

बाथरूम में नहा रही युवती की संदिग्ध मौत, बाल्टी में डूबा मिला सिर

bhind
भिंड

कमरे में सो रहे बुजुर्ग पर ‘रहस्यमयी’ जानवर ने किया हमला, मचा हड़कंप

honey badger attack forest department rescue bhind mp news
भिंड

एमपी के इस स्कूल में एक साथ निकले इतने सांप की करनी पड़ी छुट्टी, 30 अंडे भी मिले..

bhind
भिंड

थाने में ‘हाजिर’ हुआ अजगर तो कुर्सी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी, देखें वीडियो

bhind
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.