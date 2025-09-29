MP Police Bharti 2025 : पुलिस विभाग में बंपर नौकरी, इच्छुक उम्मीदवार आज ही करें अप्लाई

MP Police Bharti 2025 :मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में जल्द ही बड़े पैमाने पर आरक्षकों की भर्ती होने जा रही है। बता दें कि, कॉस्टेबलों के 7500 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। ऐसे में देश सेवा के साथ सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा उम्मीदवार आज ही ऑनलाइन अप्लाई कर दें, क्योंकि आज ही भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की अंतिम तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।