एमपी में एक्टिव हो रहा धमाकेदार बारिश का सिस्टम, पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी

मध्य प्रदेश में मानसून ने 16 जून को दस्तक दी थी। अब प्रदेश से इसकी विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्य रूप से सूबे के उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, भिंड, गुना, आगर मालवा, दतिया, रतलाम और नीमच में मानसून की विदाई का सिलसिला जारी है। वहीं अशोकनगर और राजगढ़ के कुछ हिस्से से भी मानसून विदा होगा। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों से 6 अक्टूबर तक मानसून विदा होने की संभावना है।