एमपी में एक्टिव हो रहा धमाकेदार बारिश का सिस्टम, पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Heavy Rain System : प्रदेशभर में फिलहाल लोकल सिस्टम एक्टिव है।, जिसके चलते राजधानी में स्थित मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 1 अक्टूबर से नया सिस्टम बन रहा है।

2 min read

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Sep 29, 2025

Heavy Rain System

एमपी में एक्टिव हो रहा धमाकेदार बारिश का सिस्ट (Photo Source- Patrika)

Heavy Rain System :मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में लोकल सिस्टम के चलते कहीं हल्की तो कही तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मौसम विभाग की ओर से एक अक्टूबर से नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है। जिससे बारिश का दौर जारी रहेगा।

मौसम विभाग की मानें तो मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया के सक्रिय होने से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। वहीं, आगामी 24 घंटों में प्रदेशभर के लिए हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये येलो अलर्ट भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई जिलों के लिए जारी किया गया है।

तवा डैम के पांच गेट खोले गए

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के धार के मनावर और बड़वानी के सेंधवा में बारिश हुई। नरसिंहपुर में आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं, नर्मदापुरम जिले के तवा डैम के पांच गेट खोले गए। इसके साथ ही, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, दमोह, मंडला, सागर, सिवनी, पचमढ़ी और बैतूल में भी बारिश दर्ज की गई।

मानसून की विदाई शुरु

मध्य प्रदेश में मानसून ने 16 जून को दस्तक दी थी। अब प्रदेश से इसकी विदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्य रूप से सूबे के उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, भिंड, गुना, आगर मालवा, दतिया, रतलाम और नीमच में मानसून की विदाई का सिलसिला जारी है। वहीं अशोकनगर और राजगढ़ के कुछ हिस्से से भी मानसून विदा होगा। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों से 6 अक्टूबर तक मानसून विदा होने की संभावना है।

एमपी में अबतक बारिश

प्रदेश में अब तक के बारिश की बात करे तो 45 इंच पानी गिर चुका है। अब तक 37.2 इंच बारिश होनी थी। इस हिसाब से 7.8 इंच पानी ज्यादा गिर चुका है। आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश की सामान्य बारिश औसत 37.2 इंच है।

Published on:

29 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में एक्टिव हो रहा धमाकेदार बारिश का सिस्टम, पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी

