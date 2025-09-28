NH-39 बना गौवंश का काल! 10 दिन में 13 बेजुबानों की मौत, एक साथ 8 मवेशियों को रौंद गया अज्ञात वाहन

गौरतलब है कि, इसी स्थान पर 10 दिन पहले 5 गौवंशों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस तरह महज 10 दिनों में 13 बेजुबान मवेशियों की सड़क पर मौत हो चुकी है। बीती रात हुए हादसे में मार्ग पर बैठे 10 गौवंश अज्ञात वाहन की चपेट में आए थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही वेटरनरी डॉक्टरों की टीम को बुलाकर इलाज शुरु कराया, जिसके चलते दो गौवंशों की जान बच गई, लेकिन 8 गौवंशों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हादसा इतना भयावह था कि, कई गौवंशों के अंग तक क्षत विक्षत हो गए थे। जब मृत गौवंशों को मिट्टी में दफनाया गया तो देखने वाले हर किसी की आंखें नम हो गईं थीं। यही सवाल गूंजता रहा- 'आखिर इन बेजुबानों का जुर्म क्या था?'