Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

NH-39 बना गौवंश का काल! 10 दिन में 13 बेजुबानों की मौत, एक साथ 8 मवेशियों को रौंद गया अज्ञात वाहन

Cattle Death Trap : सीधी-रीवा नेशनल हाईवे नंबर- 39 गौवंशों का काल बनता जा रहा है। यहां महज 10 दिन में 13 बेजुबानों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बीती रात यहां एक अज्ञात वाहन सड़क पर एक साथ बैठे 10 मवेशियों को रौंद गया। इनमें से 8 की मौत हो गई।

2 min read

सीधी

image

Faiz Mubarak

Sep 28, 2025

Cattle Death Trap

NH-39 बना गौवंश का काल! (Photo Source- Patrika Input)

Cattle Death Trap :मध्य प्रदेश के सीधी जिले से गुजरने वाले सीधी-रीवा नेशनल हाईवे नंबर- 39 पर गौवंशों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात को जमोड़ी बाईपास के ओवरब्रिज के पास एक बार फिर 8 बेजुबान गौवंशों एक भीषण सड़क हादसे में जान चली गई।

गौरतलब है कि, इसी स्थान पर 10 दिन पहले 5 गौवंशों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस तरह महज 10 दिनों में 13 बेजुबान मवेशियों की सड़क पर मौत हो चुकी है। बीती रात हुए हादसे में मार्ग पर बैठे 10 गौवंश अज्ञात वाहन की चपेट में आए थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही वेटरनरी डॉक्टरों की टीम को बुलाकर इलाज शुरु कराया, जिसके चलते दो गौवंशों की जान बच गई, लेकिन 8 गौवंशों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हादसा इतना भयावह था कि, कई गौवंशों के अंग तक क्षत विक्षत हो गए थे। जब मृत गौवंशों को मिट्टी में दफनाया गया तो देखने वाले हर किसी की आंखें नम हो गईं थीं। यही सवाल गूंजता रहा- 'आखिर इन बेजुबानों का जुर्म क्या था?'

खुलने लगी दावों की पोल

गौसेवक केशव मिश्रा और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मवेशियों को सुरक्षित शरण दिलाई और पशु चिकित्सकों की तत्परता से 2 की जान बच सकी। स्थानीय लोगों ने करूर पशुपालकों की लापरवाही और शासन-प्रशासन की चुप्पी को सबसे बड़ा पाप बताया। उनका कहना है कि, सरकार जहां एक तरफ गौसेवा का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर गौवंशों के साथ हो रही ऐसी दर्दनाक घटनाओं ने इन दावों की सच्चाई उजागर कर दी है।

'..तो जनता लेगी हिसाब'

घटना को लेकर शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे और गौसेवादल के केशव मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि, 'NH-39 आज गौवंशों की कब्रगाह बन चुका है। शासन-प्रशासन की मौन भूमिका सबसे बड़ा अपराध है। अगर सरकार सचमुच गोसेवा के प्रति गंभीर है तो इस लापरवाही पर तत्काल रोक लगाए, अन्यथा आने वाले समय में जनता इस पाप का हिसाब जरूर ले लेगी।'

ये भी पढ़ें

जब किसानों ने सड़क पर फेंके मिर्ची-टमाटर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
शाजापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / NH-39 बना गौवंश का काल! 10 दिन में 13 बेजुबानों की मौत, एक साथ 8 मवेशियों को रौंद गया अज्ञात वाहन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के बेटे को मलेशिया में ड्यूटी के दौरान करंट से मौत, नवंबर में होनी थी शादी

mp news
सीधी

जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला, बच गई 9 बच्चों की जान, किसी ने बंद कर दिया ICU का ऑक्सीजन कनेक्शन

Major Tragedy Avert
सीधी

एमपी में सुबह-सुबह बर्तन कारोबारी से 2.5 लाख रूपये की लूट..

sidhi
सीधी

एमपी में भीषण सड़क हादसा, तीन की मौत, सीएम ने रद्द किए कार्यक्रम, मदद का ऐलान

Sidhi Road Accident
सीधी

मम्मी-पापा की हो रही थी लड़ाई, आग बबूला हुए बेटे ने फावड़े से हमला कर पिता को मार डाला

Son Murder His Father
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.