जब किसानों ने सड़क पर फेंके मिर्ची-टमाटर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

इधर, मामले की जानकारी लगते ही एसडीएम मनीषा वास्कले, नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम, कोतवाली टीआई संतोष वाघेला समेत स्थानीय पुलिस दल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। साथ ही, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया, तब कहीं जाकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारु की।