जब किसानों ने सड़क पर फेंके मिर्ची-टमाटर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

किसानों ने सड़क पर फैंके मिर्ची-टमाटर (Photo Source- Patrika Input)
Farmers Protest : मध्य प्रदेश के शाजापुर की थोक सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं का अंबार लगता जा रहा है। आलम ये है कि, यहां फसल बेचने आए किसानों और व्यापारियों ने रविवार को परेशान आकर सड़क पर चक्काजाम करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरु कर दिया। किसान और व्यापारियों ने टंकी चौराहे पर टमाटर फेंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया।
किसानों ने आरोप लगाया कि, हाट मैदान स्थित सब्जी मंडी में सब्जियों की खरीद नहीं हो पा रही है। हालात ये हैं कि, यहां बाहर से लाई जाने वाली सब्जियों को रखने की उचित व्यवस्था तक नहीं है, जिससे उन्हें लगातार परेशान होने के साथ साथ भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
नाराज किसानों और व्यापारियों ने करीब आधे घंटे टंकी चौराहे पर चक्काजाम करते हुए प्रशासन से मंडी में व्यवस्था सुधारने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आगे भी आंदोलन करेंगे।
इधर, मामले की जानकारी लगते ही एसडीएम मनीषा वास्कले, नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम, कोतवाली टीआई संतोष वाघेला समेत स्थानीय पुलिस दल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। साथ ही, जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया, तब कहीं जाकर पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारु की।
