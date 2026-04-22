भिवाड़ी: वेतन वृद्धि और सुविधाओं को लेकर टायर कंपनी के बाहर श्रमिकों का उबाल, आंदोलन तेज

धरने पर बैठे मजदूरों ने घोषणा की है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में उचित वेतन वृद्धि के साथ-साथ कार्यस्थल पर शौचालय, परिवहन और बेहतर कार्य परिस्थितियों जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं. मजदूरों का कहना है कि कंपनी उनसे कड़ी मेहनत कराती है, लेकिन जब सुविधाओं और वेतन की बारी आती है, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। मंगलवार को कंपनी ने उन्हें जबरन गेट से दूर हटाने के प्रयासों ने आग में घी डालने का काम किया है।