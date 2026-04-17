Bhiwadi Workers Protest : ‘करीब ₹20 हजार चाहिए वेतन…’, राजस्थान के भिवाड़ी में श्रमिकों का उग्र धरना- प्रदर्शन, उद्योग जगत और प्रशासन चिंतित

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान वेतन उनकी जीवन-यापन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें करीब 20 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाए। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि कैंटीन में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता अत्यंत खराब है। हाल ही में दाल और चावल में कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है, जिससे श्रमिकों में आक्रोश और बढ़ गया है।