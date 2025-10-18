Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

Rajasthan Rape: जीजा-साले ने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में छात्रा से किया गैंगरेप, कार में किया था अपहरण

युवती की उम्र करीब 19 वर्ष है और कक्षा 12वीं की छात्रा है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है।

less than 1 minute read

भिवाड़ी

image

Rakesh Mishra

Oct 18, 2025

gang rape in Bhiwadi

प्रतीकात्मक तस्वीर

भिवाड़ी में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक आरोपी युवक पीड़िता के गांव का ही रहने वाला बताया। छात्रा जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते से युवक व उसके दोस्त गाड़ी में डाल अपहरण कर ले गए। सारेकलां के पहाड़ की तलहटी में ले जाकर सभी ने बारी-बारी से बलात्कार किया।

पुलिस को दी शिकायत

युवती की उम्र करीब 19 वर्ष है और कक्षा 12वीं की छात्रा है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। शिकायत में बताया कि गांव का ही युवक उसे आए दिन परेशान करता था, कभी-कभी तीन साथियों के साथ आकर रास्ता रोककर वह धमकी देता था। इसके बारे में अपने परिजनों को बताया। उन्होंने भी उक्त लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वे मुझे अपहरण करने की धमकी देने लगे।

रास्ते से किया अपहरण

पीड़िता ने बताया कि मैं रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी मिला, जो कि तीन अन्य साथियों के साथ एक सफेद रंग की कार में था। उक्त जनों ने मुझे जबरन गाड़ी में पटक लिया। मुंह में कपड़ा भर दिया और धमकी दी कि शोर मचाने पर जान से मार देंगे।

यह वीडियो भी देखें

आरोपियों ने सारेकलां के जंगल में मेरे साथ बारी-बारी से गलत काम किया। इसके बाद मुझे गाड़ी में बिठाकर चौपानकी की तरफ ले गए। मुझे खेतों में पटककर भाग गए। वहां गश्त करती हुई पुलिस पहुंच गई और मुझे संभाला। पुलिस ने ही मेरे परिजनों को सूचना दी। थानाधिकारी नाथूलाल ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करा दिया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दो आरोपी आपस में जीजा-साले हैं।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर बस हादसे में 23वीं मौत, झुलसे युवक को कार चालक ने नहीं बैठाया तो बाइक सवार ने पहुंचा था अस्पताल
जैसलमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 07:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / Rajasthan Rape: जीजा-साले ने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में छात्रा से किया गैंगरेप, कार में किया था अपहरण

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पूर्वजों को पिंडदान कर, सुबह तीन बजे स्नान के बाद करेंगे दीपावली की पूजा

भिवाड़ी

धूपबत्ती बनाने वाली इकाई में देर रात लगी आग, 40 फेरे लगाकर बुझाई

भिवाड़ी

बाबा मोहनराम कॉरिडोर क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी फंड से होगा तैयार

भिवाड़ी

शहरी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने तीन बार टेंडर निकाला, नहीं मिले सर्वेयर हेल्पर

भिवाड़ी

लायटर फैक्ट्री में आग, दूर से दिखाई दी लपटें, तीन कर्मचारी झुलसे

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.