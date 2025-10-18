Rajasthan Rape: जीजा-साले ने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में छात्रा से किया गैंगरेप, कार में किया था अपहरण

प्रतीकात्मक तस्वीर
भिवाड़ी में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक आरोपी युवक पीड़िता के गांव का ही रहने वाला बताया। छात्रा जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते से युवक व उसके दोस्त गाड़ी में डाल अपहरण कर ले गए। सारेकलां के पहाड़ की तलहटी में ले जाकर सभी ने बारी-बारी से बलात्कार किया।
युवती की उम्र करीब 19 वर्ष है और कक्षा 12वीं की छात्रा है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। शिकायत में बताया कि गांव का ही युवक उसे आए दिन परेशान करता था, कभी-कभी तीन साथियों के साथ आकर रास्ता रोककर वह धमकी देता था। इसके बारे में अपने परिजनों को बताया। उन्होंने भी उक्त लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वे मुझे अपहरण करने की धमकी देने लगे।
पीड़िता ने बताया कि मैं रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी मिला, जो कि तीन अन्य साथियों के साथ एक सफेद रंग की कार में था। उक्त जनों ने मुझे जबरन गाड़ी में पटक लिया। मुंह में कपड़ा भर दिया और धमकी दी कि शोर मचाने पर जान से मार देंगे।
आरोपियों ने सारेकलां के जंगल में मेरे साथ बारी-बारी से गलत काम किया। इसके बाद मुझे गाड़ी में बिठाकर चौपानकी की तरफ ले गए। मुझे खेतों में पटककर भाग गए। वहां गश्त करती हुई पुलिस पहुंच गई और मुझे संभाला। पुलिस ने ही मेरे परिजनों को सूचना दी। थानाधिकारी नाथूलाल ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करा दिया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दो आरोपी आपस में जीजा-साले हैं।
