Rajasthan Rape: जीजा-साले ने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में छात्रा से किया गैंगरेप, कार में किया था अपहरण

युवती की उम्र करीब 19 वर्ष है और कक्षा 12वीं की छात्रा है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। शिकायत में बताया कि गांव का ही युवक उसे आए दिन परेशान करता था, कभी-कभी तीन साथियों के साथ आकर रास्ता रोककर वह धमकी देता था। इसके बारे में अपने परिजनों को बताया। उन्होंने भी उक्त लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। वे मुझे अपहरण करने की धमकी देने लगे।