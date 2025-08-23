नए अवतार में शर्माती दिखीं Akshra Singh, माथे की बिंदी और खुले बालों पर फैंस ने की कमेंट्स की बौछार

अक्षरा सिंह ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सिर्फ एक हरे रंग का हार्ट इमोजी शेयर किया है। उनकी इन तस्वीरों को लाखों लोगों ने लाइक किया है और फैंस कमेंट बॉक्स में उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फैंस उन्हें 'ब्यूटीफुल', 'गॉर्जियस' और 'देसी क्वीन' जैसे शब्दों से प्यार जता रहे हैं। अक्षरा सिंह न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके हर लुक को उनके फैंस खूब पसंद करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न। इस बार उनका ये सादगी भरा देसी अंदाज लोगों के दिलों पर छा गया है।