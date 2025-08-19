Patrika LogoSwitch to English

‘निरहुआ’ के ‘बीड़ी’ गाने पर आम्रपाली दुबे ने जोरदार ठुमके, देखें वीडियो

Amrapali Dubey Video: भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस में से एक आम्रपाली दुबे का जबरदस्त डांस करते हुए एक वीडियो सामने आया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 19, 2025

Amrapali Dubey Video: Bidi Song
आम्रपाली दुबे का ‘बीड़ी’ गाने पर डांस वीडियो वायरल

Amrapali Dubey: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा और सोशल मीडिया सनसनी आम्रपाली दुबे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में रिलीज हुए उनके और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के धमाकेदार गाने 'बीड़ी' पर अभिनेत्री ने एक खास रील पोस्ट की, जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं।

इंस्टाग्राम रील में आम्रपाली दुबे के हाव-भाव, अंदाज और लुक बेहद कमाल के हैं। वीडियो में वह काले रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं। वहीं हाथों में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर उन्हें एक परफेक्ट बहू का लुक दे रहे हैं। लेकिन इस बहू वाले लुक के साथ आम्रपाली का एक्सप्रेशन और उनके ठुमके रील को दिलचस्प बना रहे हैं। वह 'बीड़ी' गाने की लाइन पर बेहद शानदार अंदाज में परफॉर्म करती नजर आ रही हैं।

फैंस बोले- ब्लैक साड़ी में कहर…

आम्रपाली की इस रील पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। फैंस उनके लुक और अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'ब्लैक साड़ी में कहर ढा दिया आपने।'
वहीं, दूसरे ने कहा, 'आपके एक्सप्रेशन तो दिल चुरा ले गए।'
अन्य यूजर्स ने उनकी वीडियो के साथ-साथ गाने की भी तारीफ की।

आम्रपाली और निरहुआ की केमिस्ट्री जबरदस्त

बता दें कि 'बीड़ी' गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुआ है, जिसमें आम्रपाली और निरहुआ की केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया है। दोनों की जुगलबंदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि यह जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक है।

गाने की थीम पति-पत्नी की मजेदार नोकझोंक पर आधारित है, जो दर्शकों को खूब गुदगुदा रही है। गाने में आम्रपाली दुबे एक ऐसी पत्नी के किरदार में नजर आती हैं जिसे बीड़ी पीने की लत है और वो हर बार अपनी साड़ी जला लेती हैं। वहीं निरहुआ एक ऐसे पति की भूमिका निभा रहे हैं जिन्हें पान और गुटखा खाने की लत है, और वो रोज अपनी शर्ट गंदी कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की प्यारी तकरार इस गाने को बेहद दिलचस्प बनाती है।

गाने में बिहार के पारंपरिक फोक म्यूजिक को मॉडर्न बीट्स के साथ बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इस गाने को खुद निरहुआ और आम्रपाली ने गाया है। गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं और इसका संगीत आशीष वर्मा ने तैयार किया है।

bhojpuri

Published on:

19 Aug 2025 08:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / 'निरहुआ' के 'बीड़ी' गाने पर आम्रपाली दुबे ने जोरदार ठुमके, देखें वीडियो

