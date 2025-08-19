‘निरहुआ’ के ‘बीड़ी’ गाने पर आम्रपाली दुबे ने जोरदार ठुमके, देखें वीडियो

गाने की थीम पति-पत्नी की मजेदार नोकझोंक पर आधारित है, जो दर्शकों को खूब गुदगुदा रही है। गाने में आम्रपाली दुबे एक ऐसी पत्नी के किरदार में नजर आती हैं जिसे बीड़ी पीने की लत है और वो हर बार अपनी साड़ी जला लेती हैं। वहीं निरहुआ एक ऐसे पति की भूमिका निभा रहे हैं जिन्हें पान और गुटखा खाने की लत है, और वो रोज अपनी शर्ट गंदी कर लेते हैं। इन दोनों के बीच की प्यारी तकरार इस गाने को बेहद दिलचस्प बनाती है।