Anjali Raghav को इस बात की दी जा रही है धमकी, Pawan Singh की हरकत पर एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’

अंजलि ने आगे कहा, ''मैंने सोचा कि अगर टैग दिख भी रहा है, तो पब्लिक के सामने बोलने की क्या जरूरत है, बाद में बैकस्टेज पर भी कहा जा सकता था। इसलिए मैंने हंसकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई, तब भी मैंने पब्लिक के सामने कुछ नहीं कहा और अपनी बात खत्म की। बाद में जब मैंने अपनी टीम से पूछा कि क्या सच में कुछ लगा हुआ था, तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ नहीं लगा था। तब मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और मैं रोने लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं।''