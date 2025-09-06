Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा की वो बात; 61 साल बाद भी नहीं जानते लोग

भोजपुरी इंडस्ट्री और उसके एक्टर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे- जैसे निरहुआ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे तमाम बड़े एक्टर्स। लेकिन 61 साल बीत जाने के बाद भी क्या आप जानते हैं? वो कौन सा बॉलीवुड का दिग्गज एक्टर था, जिसने पहली भोजपुरी फिल्म में काम किया। फिल्म बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक्टर से मुलाकात भी की थी। जी हां, उस कलाकार का नाम है- नासीर हुुसैन। एक्टर ने पहली भोजपुरी फिल्म “गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो” है, में काम किया। जिसे विश्वनाथ शाहाबादी ने डायरेक्ट किया था और यह फिल्म साल 22 फरवरी, 1963 को रिलीज हुई थी।