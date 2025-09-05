झुग्गी-झोपड़ी में रही बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, सामने आई सच्चाई

Divya Khos Slum Area Viral Photo: लखनऊ की तंग गलियों में, जहां धूल भरी सड़कें और झुग्गी-झोपड़ियों का आलम था, एक ऐसी कहानी सामने आई जो बॉलीवुड के ग्लैमर की दुनिया से बिल्कुल उलट थी। ये कहानी है एक मशहूर अभिनेत्री की, जिनके पति की संपत्ति 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है, फिर भी वो लखनऊ के स्लम में रहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिव्या खोसला की, जो टि-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी दौलत होने के बावजूद वो स्लम में क्यों रहीं?
दरअसल एक्ट्रेस दिव्या खोसला अपनी फिल्म 'एक चतुर नार' की तैयारी में जुटी थीं। इस फिल्म उनका किरदार कुछ ऐसा था जो आम जिंदगी से जुड़ा था। इस किरदार को जीवंत करने के लिए दिव्या ने फैसला किया कि वो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़कर या रिहर्सल करके नहीं, बल्कि असल जिंदगी में उस माहौल को जीकर अपने रोल की गहराई को समझेंगी। इसी जज्बे ने उन्हें लखनऊ की एक झुग्गी-झोपड़ी बस्ती तक पहुंचाया। बता दें उनके पति भूषण कुमार के पास 10 हजार करोड़ की संपत्ति है।
हाल ही में अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह अपने पति परमीत सेठी और बेटे आयुष्मान सेठी के साथ टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचीं। वो अपनी नई सीरीज "डब्बे में क्या है?" के लिए वहां गई थीं। इस सीरीज में वो फिल्मी सितारों से मिलते हैं और उनके घर का बना खाना साथ में खाते हुए मजेदार बातें करते हैं।
इस दौरान अभिनेत्री दिव्या खोसला ने अपनी एक फिल्म के लिए किए गए अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्हें लखनऊ की एक झुग्गी बस्ती में रहना पड़ा था।
दिव्या ने कहा, "मुझे यूपी की स्थानीय भाषा नहीं आती थी। मैंने इसे सीखने के लिए खूब मेहनत की और घर पर प्रैक्टिस की। हमारे डायरेक्टर ने मुझे करीब एक महीने तक झुग्गी बस्ती में रहने को कहा।"
उनके डायरेक्टर उमेश शुक्ला, जो 102 नॉट आउट जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, ने बताया, "हमने लखनऊ के बादशाह नगर में शूटिंग की थी, जो एक असली झुग्गी बस्ती है।"
इस बारे में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट साझा किया। जिसमें उन्होंने लिखा, “Ek Chatur Naar में अपने किरदार के लिए झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की जिंदगी को समझने के लिए लखनऊ की एक झुग्गी बस्ती में रही। जिंदगी के दूसरे पहलू को देखना और इस बदलाव के साथ उसे जीवंत करना एक अनोखा अनुभव रहा। आप सभी को इस अनोखी कॉमेडी के रोलर कोस्टर पर ले जाने के लिए बेताब हूं!”
12 सितंबर को जब 'एक चतुर नार' रिलीज होगी, तो शायद दर्शक दिव्या के किरदार में वही गहराई और सच्चाई देख पाएंगे, जो उन्होंने लखनऊ की झोपड़पट्टी में जाकर सीखी।