झुग्गी-झोपड़ी में रही बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, सामने आई सच्चाई

Divya Khos Slum Area Viral Photo: लखनऊ की तंग गलियों में, जहां धूल भरी सड़कें और झुग्गी-झोपड़ियों का आलम था, एक ऐसी कहानी सामने आई जो बॉलीवुड के ग्लैमर की दुनिया से बिल्कुल उलट थी। ये कहानी है एक मशहूर अभिनेत्री की, जिनके पति की संपत्ति 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है, फिर भी वो लखनऊ के स्लम में रहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिव्या खोसला की, जो टि-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी दौलत होने के बावजूद वो स्लम में क्यों रहीं?