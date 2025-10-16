Bihar Assembly Elections 2025: चुनावी मैदान में इस भोजपुरी सुपरस्टार की पत्नी, RJD ने दिया टिकट

बीते दिनों खबर आई थी कि खेसारी लाल यादव पत्नी चंदा यादव को मनाने में जुट गए हैं, ताकि वो बिहार इलेक्शन लड़े। अब उनकी पत्नी मान गई हैं। खेसारी ने कहा था कि उनका पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं है, जहां वह है वहां खुश हैं। लेकिन अपनी पत्नी को उतारना चाहते है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वह भईया तेजस्वी यादव के लिए पुरे इलेक्शन में प्रचार भी करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। चलिए अब आपको चंदा यादव के बारे में बताते हैं।