10 और 20 नहीं इतने करोड़ देंगे तब होगा पवन सिंह का तलाक, पत्नी ज्योति सिंह का हाई डिमांड

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की तस्वीर (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Jyoti Singh-Pawan Singh Divorce Update: भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पॉवरस्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में तूफान मचा हुआ है। उनकी जिंदगी में चल रहा ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने एलिमनी के तौर पर मोटी रकम की डिमांड की है। तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, सबकी निगाहें फैसले पर अटकीं हुई है।
एक तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पर अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका दावा है कि पवन सिंह उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे। दूसरी ओर, पवन सिंह ने कई बार साफ किया कि उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। इस बीच, पवन सिंह के वकील का ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ज्योति की मोटी एलिमनी डिमांड और तलाक के मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ज्योति सिंह ने तलाक के बदले 30 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है।
वकील ने आगे कहा, "ज्योति कुछ भी कहें, कोर्ट का फैसला ही अंतिम होगा। वो कितनी भी बड़ी रकम की मांग करें, कोर्ट पवन सिंह की कमाई और परिस्थितियों को देखकर ही फैसला लेगा।"
पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह से शादी की थी, जो उनकी दूसरी शादी है। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, जिसके बाद तलाक का फैसला लिया गया। इस पूरे मामले ने भोजपुरी इंडस्ट्री और फैंस के बीच खूब चर्चा बटोरी है।
फिलहाल, सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ज्योति सिंह की 30 करोड़ की डिमांड और पवन सिंह के तलाक के दावे के बीच यह मामला और पेचीदा होता जा रहा है। पवन सिंह के फैंस भी इस ड्रामे को लेकर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल तलाक केस में क्या फैसला सुनाता है।
