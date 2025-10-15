10 और 20 नहीं इतने करोड़ देंगे तब होगा पवन सिंह का तलाक, पत्नी ज्योति सिंह का हाई डिमांड

एक तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पर अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका दावा है कि पवन सिंह उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे। दूसरी ओर, पवन सिंह ने कई बार साफ किया कि उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। इस बीच, पवन सिंह के वकील का ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ज्योति की मोटी एलिमनी डिमांड और तलाक के मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ज्योति सिंह ने तलाक के बदले 30 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है।