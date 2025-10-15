Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

10 और 20 नहीं इतने करोड़ देंगे तब होगा पवन सिंह का तलाक, पत्नी ज्योति सिंह का हाई डिमांड

Jyoti Singh Alimony Demand: एलिमनी के तौर पर ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह से भारी भरकम डिमांड की है। इस बात का खुलासा एक्टर-सिंगर पवन सिंह के वकील ने किया है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 15, 2025

Jyoti Singh-Pawan Singh Divorce Update

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की तस्वीर (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Jyoti Singh-Pawan Singh Divorce Update: भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पॉवरस्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में तूफान मचा हुआ है। उनकी जिंदगी में चल रहा ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने एलिमनी के तौर पर मोटी रकम की डिमांड की है। तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, सबकी निगाहें फैसले पर अटकीं हुई है।

ज्योति सिंह की एलिमनी डिमांड सुन चकरा जाएगा माथा

एक तरफ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पर अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनका दावा है कि पवन सिंह उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे। दूसरी ओर, पवन सिंह ने कई बार साफ किया कि उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। इस बीच, पवन सिंह के वकील का ताजा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ज्योति की मोटी एलिमनी डिमांड और तलाक के मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ज्योति सिंह ने तलाक के बदले 30 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है।

वकील ने आगे कहा, "ज्योति कुछ भी कहें, कोर्ट का फैसला ही अंतिम होगा। वो कितनी भी बड़ी रकम की मांग करें, कोर्ट पवन सिंह की कमाई और परिस्थितियों को देखकर ही फैसला लेगा।"

पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं ज्योति सिंह

पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह से शादी की थी, जो उनकी दूसरी शादी है। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, जिसके बाद तलाक का फैसला लिया गया। इस पूरे मामले ने भोजपुरी इंडस्ट्री और फैंस के बीच खूब चर्चा बटोरी है।

क्या होगा कोर्ट का फैसला?

फिलहाल, सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। ज्योति सिंह की 30 करोड़ की डिमांड और पवन सिंह के तलाक के दावे के बीच यह मामला और पेचीदा होता जा रहा है। पवन सिंह के फैंस भी इस ड्रामे को लेकर सोशल मीडिया पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल तलाक केस में क्या फैसला सुनाता है।

ये भी पढ़ें

Rise and Fall: गले में गमछा डाल पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, आकृति संग लगाए जोरदार ठुमके
OTT
Pawan Singh Dance Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

Bollywood News

Published on:

15 Oct 2025 01:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / 10 और 20 नहीं इतने करोड़ देंगे तब होगा पवन सिंह का तलाक, पत्नी ज्योति सिंह का हाई डिमांड

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Video: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ये क्या लिख दिया? दर्द में बोलीं- भगवान मेरी जैसी अभागन…

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy
भोजपुरी

पवन सिंह का बड़ा खुलासा, बताया उस रात पत्नी ज्योति सिंह ने क्या किया था?

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy
भोजपुरी

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर की पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात
भोजपुरी

‘1.30 घंटे हम लोगों ने…’ पवन सिंह का टूटा सब्र का बांध, पत्नी ज्योति को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा

Pawan Singh angry and sensational revelation about wife jyoti
भोजपुरी

‘भाभी का इतना बड़ा भी अपराध नहीं कितना गिरोगे?’ खेसारी लाल यादव का पवन सिंह पर हमला

'भाभी का इतना बड़ा भी अपराध नहीं कितना गिरोगे?' खेसारी लाल यादव का पवन सिंह पर हमला
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.