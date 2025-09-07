‘चुगलखोर बहुरिया’ का BTS वीडियो वायरल, देखें स्टाइलिश बहू अवतार

Video Viral: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी एक बार फिर अपने नए अंदाज और शानदार एक्सप्रेशन से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। रविवार को उन्होंने अपनी नई फिल्म “चुगलखोर बहुरिया” का एक BTS वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
वीडियो में रानी चटर्जी एक “चालाक और चुलबुली बहू” के रोल में नजर आ रही हैं। उन्होंने हरे रंग की फूलों वाली साड़ी पहन रखी है, जिसमें उनका देसी लुक काफी असरदार लग रहा है।
सिर पर पल्लू, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियों के साथ वह बिल्कुल गांव की बहू के लुक में नजर आती हैं। बालों को दो लंबी चोटियों में गूंथकर लाल रिबन से सजाया गया है, जिससे उनका किरदार और भी दिलचस्प लग रहा है।
वीडियो में वह नाटकीय अंदाज में आंखें मटकाते हुए और तिरछी मुस्कान के साथ दर्शकों को अपने अभिनय से लुभाती दिखती हैं। वह दीवार से टेक लगाए सोच में डूबी नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी हल्की मुस्कान से यह साफ जाहिर है कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है।
रानी ने इस वीडियो के साथ अपने कैप्शन में लिखा, "'चुगलखोर बहुरिया' का ट्रेलर देखा आप सभी ने? नहीं देखा है तो जल्दी से भोजपुरी सिनेमा के यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए।"
उनका यह प्रमोशनल अंदाज फैंस को खूब भा रहा है और सभी कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ कर रहे हैं।
इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में उन्होंने नेहा भसीन का चर्चित फोक सॉन्ग 'जुत्ती मेरी' का इस्तेमाल किया।
बता दें कि 'जुत्ती मेरी' गीत फोकटेल्स लाइव सीजन 1 का हिस्सा है। नेहा भसीन ने इस गीत को मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नया रूप दिया है। इसमें गिटार, पियानो और पर्कशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, और अब रानी के इस वीडियो में इसके इस्तेमाल से इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है।
इस गाने का म्यूजिक कंपोज समीर उद्दीन ने किया, और इसे यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है।