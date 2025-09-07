‘चुगलखोर बहुरिया’ का BTS वीडियो वायरल, देखें स्टाइलिश बहू अवतार

बता दें कि 'जुत्ती मेरी' गीत फोकटेल्स लाइव सीजन 1 का हिस्सा है। नेहा भसीन ने इस गीत को मॉडर्न बीट्स और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नया रूप दिया है। इसमें गिटार, पियानो और पर्कशन का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। यह गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, और अब रानी के इस वीडियो में इसके इस्तेमाल से इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है।