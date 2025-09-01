पवन सिंह के बाद अब इस एक्टर ने किया महिला संग फ्लर्ट, वीडियो हुआ वायरल

Pawan Singh Khesarilal Yadav Video: भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पवन सिंह का अपनी को-स्टार अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए लखनऊ के एक इवेंट से वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ। ये विवाद थमा भी नहीं था कि भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान एक फीमेल फैन के साथ छेड़खानी और हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल इस वायरल वीडियो में लड़की के शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हैं और गले लगाते हैं। अब एक्टर की आलोचना हो रही है।