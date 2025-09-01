पवन सिंह के बाद अब इस एक्टर ने किया महिला संग फ्लर्ट, वीडियो हुआ वायरल

Pawan Singh Khesarilal Yadav Video: भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पवन सिंह का अपनी को-स्टार अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए लखनऊ के एक इवेंट से वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ। ये विवाद थमा भी नहीं था कि भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान एक फीमेल फैन के साथ छेड़खानी और हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल इस वायरल वीडियो में लड़की के शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हैं और गले लगाते हैं। अब एक्टर की आलोचना हो रही है।
खेसारी लाल यादव का यही वीडियो इंटरनेट पर छा गया है लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसमें खेसारी लाल यादव एक स्टेज पर खड़े हैं इस दौरान उनकी दो फीमेल फैन आती है। जिनके साथ वह फ्लर्ट करते हैं, वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव कहते हैं, “ये बड़ी है के छोटी है? ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं है। हाइट देखो, बाल देखो, बिचारी का चेहरा भी बड़ा है।”
खेसारी लाल यादव फिर उस लड़की को गले लगने के लिए कहते हैं और अपने हाथ फैलाते हुए बोलते हैं, 'आओ... आहा!' एक्टर आगे कहते हैं, 'जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी। जहां चाहता हूं, वहीं पकड़ लेता हूं।” अब भोजपुरी एक्टर को उनके व्यवहार के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और यूजर्स उनके इस व्यवहार को बेहद खराब और निराशाजनक बता रहे हैं। साथ ही उनक तुलना पवन सिंह से कर रहे हैं। अपने वायरल वीडियो को लेकर अभी तक खेसारी लाल यादव की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं कहा जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है जो अब वायरल हो रहा है
बता दें, यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब कुछ दिन पहले ही भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर भी अपनी को-स्टार अंजलि राघव के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था। पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान अंजलि की कमर को अनुचित तरीके से छूते नजर आए थे।
इस घटना के बाद अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि, बाद में पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर अंजलि से माफी मांगी, जिसके बाद अंजलि ने उन्हें माफ कर दिया था। अब इसी बीच खेसारी लाल यादव का भी ये वीडियो वायरल हो गया है।