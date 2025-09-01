Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोजपुरी

पवन सिंह के बाद अब इस एक्टर ने किया महिला संग फ्लर्ट, वीडियो हुआ वायरल

Pawan Singh Video: इस समय सोशल मीडिया पर पवन सिंह के एक वीडियो ने हंगामा मचाया हुआ है। इसी बीच अब सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भी अश्लील बातें करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 01, 2025

Keasari Lal Yadav obsence viral video
खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की वीडियो से ली गई तस्वीर

Pawan Singh Khesarilal Yadav Video: भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पवन सिंह का अपनी को-स्टार अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए लखनऊ के एक इवेंट से वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ। ये विवाद थमा भी नहीं था कि भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें वह एक कार्यक्रम के दौरान एक फीमेल फैन के साथ छेड़खानी और हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल इस वायरल वीडियो में लड़की के शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हैं और गले लगाते हैं। अब एक्टर की आलोचना हो रही है।

खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल (Khesarilal Yadav Video)

खेसारी लाल यादव का यही वीडियो इंटरनेट पर छा गया है लोग इसे शेयर कर रहे हैं। इसमें खेसारी लाल यादव एक स्टेज पर खड़े हैं इस दौरान उनकी दो फीमेल फैन आती है। जिनके साथ वह फ्लर्ट करते हैं, वीडियो में देखा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव कहते हैं, “ये बड़ी है के छोटी है? ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं है। हाइट देखो, बाल देखो, बिचारी का चेहरा भी बड़ा है।” 

पवन सिंह के बाद खेसाली लाल यादव सुर्खियों में आए (Pawan Singh Khesarilal Yadav Video)

खेसारी लाल यादव फिर उस लड़की को गले लगने के लिए कहते हैं और अपने हाथ फैलाते हुए बोलते हैं, 'आओ... आहा!' एक्टर आगे कहते हैं, 'जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी। जहां चाहता हूं, वहीं पकड़ लेता हूं।” अब भोजपुरी एक्टर को उनके व्यवहार के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और यूजर्स उनके इस व्यवहार को बेहद खराब और निराशाजनक बता रहे हैं। साथ ही उनक तुलना पवन सिंह से कर रहे हैं। अपने वायरल वीडियो को लेकर अभी तक खेसारी लाल यादव की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं कहा जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है जो अब वायरल हो रहा है

अंजलि राघव ने इंडस्ट्री छोड़ने का लिया था फैसला

बता दें, यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब कुछ दिन पहले ही भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर भी अपनी को-स्टार अंजलि राघव के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था। पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान अंजलि की कमर को अनुचित तरीके से छूते नजर आए थे।

पवन सिंह ने मांगी थी अंजलि राघव से माफी

इस घटना के बाद अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि, बाद में पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर अंजलि से माफी मांगी, जिसके बाद अंजलि ने उन्हें माफ कर दिया था। अब इसी बीच खेसारी लाल यादव का भी ये वीडियो वायरल हो गया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2025 08:52 am

Published on:

01 Sept 2025 08:48 am

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / पवन सिंह के बाद अब इस एक्टर ने किया महिला संग फ्लर्ट, वीडियो हुआ वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट