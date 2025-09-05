खेसारी लाल यादव की मौत, 24 घंटे पहले इस फेक खबर से इंडस्ट्री छाया था मातम, अब खुद एक्टर ने दिया जवाब

Khesari Lal Yadav Death Fake News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर खेसारी लाल यादव के निधन की झूठी खबर ने लगभग 24 घंटे पहले सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। अचानक एक पोस्ट वायरल होने लगा जिसमें दावा किया गया कि खेसारी लाल यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई और फैंस ने उनके लिए श्रद्धांजलि पोस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही यह खबर खेसारी लाल यादव तक पहुंची, उन्होंने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर इस अफवाह का खंडन किया।