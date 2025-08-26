नमृता मल्ला का धमाकेदार डांस और श्वेता शर्मा की बोल्ड पोस्ट ने मचाया तहलका

इससे पहले भी श्वेता शर्मा ने 'शेक करां' गाने पर एक डांस वीडियो पोस्ट किया था, जिसे कनिका कपूर ने गाया था। इस वीडियो में उनके डांस और परफॉर्मेंस दोनों ही काफी जबरदस्त लग रहे थे। उनके इस अंदाज को देखकर उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। श्वेता शर्मा की पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है और उनकी ग्लैमरस इमेज को और भी निखार रही है।