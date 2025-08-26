Patrika LogoSwitch to English

नमृता मल्ला का धमाकेदार डांस और श्वेता शर्मा की बोल्ड पोस्ट ने मचाया तहलका

Viral Post: अभिनेत्री नमृता मल्ला के शानदार डांस मूव्स और श्वेता शर्मा की ग्लैमरस पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 26, 2025

Namrata Malla-Shweta Sharma Viral Post
नम्रता मल्ला-श्वेता शर्मा का वायरल पोस्ट (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियां श्वेता शर्मा और नमृता मल्ला सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दोनों अपने अनोखे अंदाज और स्टाइल की वजह से फैंस के बीच खूब चर्चा में हैं।

इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट्स और वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। नमृता मल्ला अपने शानदार डांस और स्टाइलिश वीडियो के लिए जानी जाती हैं, जबकि श्वेता शर्मा अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से सबका ध्यान खींच रही हैं। हाल ही में दोनों ने सोशल मीडिया पर नए वीडियो और फोटो शेयर किए हैं, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं।

नमृता मल्ला का देखें वीडियो

नमृता मल्ला ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनका अंदाज काफी खूबसूरत और आकर्षक है। नमृता अपनी कमर को लहराते हुए बेली डांस करती दिख रही हैं, जो उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।

इससे पहले भी उन्होंने बेली डांस से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी थी। उनके फैंस उनकी इन पोस्ट्स को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बोल्ड अंदाज में नजर आईं श्वेता शर्मा

वहीं, अगर बात करें श्वेता शर्मा की तो उन्होंने भी मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वह काफी बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। उनकी इन तस्वीरों में उनका स्टाइल और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, "Innocence in color, boldness in style."

इससे पहले भी श्वेता शर्मा ने 'शेक करां' गाने पर एक डांस वीडियो पोस्ट किया था, जिसे कनिका कपूर ने गाया था। इस वीडियो में उनके डांस और परफॉर्मेंस दोनों ही काफी जबरदस्त लग रहे थे। उनके इस अंदाज को देखकर उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। श्वेता शर्मा की पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है और उनकी ग्लैमरस इमेज को और भी निखार रही है।

bhojpuri

Published on:

26 Aug 2025 07:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / नमृता मल्ला का धमाकेदार डांस और श्वेता शर्मा की बोल्ड पोस्ट ने मचाया तहलका

