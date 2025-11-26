एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क, सीएम ने दी सौगात

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में कई हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। एनएचआई के तत्वावधान में ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके साथ ही अनेक लोकल रोड भी बनाई जा रहीं हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच आवागमन की सुविधा के लिए चौड़ी और सपाट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में इंगोरिया से देपालपुर तक खासी चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भूमिपूजन करते हुए यह सौगात दी। रोड जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से देपालपुर तक फोरलेन रोड बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने इलाके में अनेक अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की।