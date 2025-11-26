एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क, सीएम ने दी सौगात

10 meter wide road will connect the cities of Ingoria Gautampura and Depalpur-demo pic (Photo: IANS/File)
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में कई हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। एनएचआई के तत्वावधान में ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके साथ ही अनेक लोकल रोड भी बनाई जा रहीं हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच आवागमन की सुविधा के लिए चौड़ी और सपाट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में इंगोरिया से देपालपुर तक खासी चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भूमिपूजन करते हुए यह सौगात दी। रोड जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से देपालपुर तक फोरलेन रोड बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने इलाके में अनेक अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गौतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर जिले को 264 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी। विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें इंगोरिया से देपालपुर तक रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी शामिल है। यह 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी, जो देपालपुर और बड़नगर विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी। इसके साथ ही विधानसभाओं के इंगोरिया, गौतमपुरा, देपालपुर जैसे कई बड़े शहर भी जुड़ जाएंगे।
लोकल विधायक व जनप्रतिनिधियों ने इंदौर से देपालपुर तक फोरलेन रोड के निर्माण की मांग की थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा कर दी। 37 किमी लंबी यह रोड करीब 745 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। उन्होंने गौतमपुरा में महाविद्यालय खोलने तथा यहां के वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में अपग्रेड करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब यहां एक सर्वसुविधायुक्त बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने इंदौर से हातौद तक फोरलेन सड़क बनाने की बात भी कही।
देपालपुर विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल ने कहा कि आज देपालपुर से इंगोरिया के बीच 10 मीटर चौड़ी सड़क की सौगात गौतमपुरा की जनता को मिली है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने इंदौर से देपालपुर तक फोरलेन रोड की आवश्यकता पर जोर दिया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग