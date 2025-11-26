Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क, सीएम ने दी सौगात

CM Mohan yadav- इंगोरिया, गौतमपुरा, देपालपुर जैसे कई बड़े शहरों को जोड़ेगी चौडी रोड

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 26, 2025

10 meter wide road will connect the cities of Ingoria Gautampura and Depalpur.

10 meter wide road will connect the cities of Ingoria Gautampura and Depalpur-demo pic (Photo: IANS/File)

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में कई हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। एनएचआई के तत्वावधान में ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके साथ ही अनेक लोकल रोड भी बनाई जा रहीं हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच आवागमन की सुविधा के लिए चौड़ी और सपाट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में इंगोरिया से देपालपुर तक खासी चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भूमिपूजन करते हुए यह सौगात दी। रोड जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से देपालपुर तक फोरलेन रोड बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने इलाके में अनेक अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गौतमपुरा में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर जिले को 264 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी। विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें इंगोरिया से देपालपुर तक रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी शामिल है। यह 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी, जो देपालपुर और बड़नगर विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी। इसके साथ ही विधानसभाओं के इंगोरिया, गौतमपुरा, देपालपुर जैसे कई बड़े शहर भी जुड़ जाएंगे।

लोकल विधायक व जनप्रतिनिधियों ने इंदौर से देपालपुर तक फोरलेन रोड के निर्माण की मांग की थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा कर दी। 37 किमी लंबी यह रोड करीब 745 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। उन्होंने गौतमपुरा में महाविद्यालय खोलने तथा यहां के वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में अपग्रेड करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब यहां एक सर्वसुविधायुक्त बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने इंदौर से हातौद तक फोरलेन सड़क बनाने की बात भी कही।

देपालपुर से इंगोरिया सड़क की सौगात

देपालपुर विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल ने कहा कि आज देपालपुर से इंगोरिया के बीच 10 मीटर चौड़ी सड़क की सौगात गौतमपुरा की जनता को मिली है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने इंदौर से देपालपुर तक फोरलेन रोड की आवश्यकता पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 09:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगी 10 मीटर चौड़ी सड़क, सीएम ने दी सौगात

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 3 लाख किसानों को 238 करोड़ रुपए बांटेगी सरकार, 6 जिलों को मिलेगा लाभ

Government to distribute Rs 238 crore to 3 lakh farmers in MP
भोपाल

“समोसा भी है आलू भी लेकिन लालू गायब”, एमपी के मंत्री ने बिहार चुनावों पर कसा तंज

MP Minister Rakesh Singh took a dig at Lalu Yadav
भोपाल

एमपी के सवा लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात, सरकार ने खातों में डाले 249 करोड़ रुपए

Government deposits 249 crore rupees into accounts of MP farmers
भोपाल

अब कचरे से बनेगा ‘ईंधन’, 250 करोड़ से ‘टोरीफाइड चारकोल प्लांट’ तैयार

(Photo Source - Social Media)
भोपाल

सरकारी नौकरी में तीसरा बच्चा! मोहन सरकार बदलने जा रही नियम, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

MP News Government will change the third child rule for employees officers
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.