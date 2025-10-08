एमपी में मिलीं 10वीं-11वीं शताब्दी की ब्रह्मा-विष्णु-शिव- पार्वती की मूर्तियां

Damoh- एमपी में प्राचीन मूर्तियों की अमूल्य धरोहर मिली है। प्रदेश के दमोह में यह अनूठा खजाना प्राप्त हुआ है। यहां 10वीं-11वीं शताब्दी की ब्रह्मा-विष्णु-शिव-पार्वती की उत्कृष्ट प्रतिमाएं मिली हैं। अन्य अनेक प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। हाल ही में हुए खोज कार्य के दौरान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए। मूर्तियों में जहां स्थापत्य कला की अद्वितीय उत्कृष्टता नजर आती है वहीं इनसे क्षेत्र के गौरवशाली अतीत भी पुन: स्थापित हो गया है।