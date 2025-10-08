एमपी में मिलीं 10वीं-11वीं शताब्दी की ब्रह्मा-विष्णु-शिव- पार्वती की मूर्तियां

10th 11th century statues found in Damoh in MP
Damoh- एमपी में प्राचीन मूर्तियों की अमूल्य धरोहर मिली है। प्रदेश के दमोह में यह अनूठा खजाना प्राप्त हुआ है। यहां 10वीं-11वीं शताब्दी की ब्रह्मा-विष्णु-शिव-पार्वती की उत्कृष्ट प्रतिमाएं मिली हैं। अन्य अनेक प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। हाल ही में हुए खोज कार्य के दौरान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए। मूर्तियों में जहां स्थापत्य कला की अद्वितीय उत्कृष्टता नजर आती है वहीं इनसे क्षेत्र के गौरवशाली अतीत भी पुन: स्थापित हो गया है।
दमोह जिले के दोनी ग्राम में ये पुरावशेष मिले जोकि हजारों वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी की पहल पर पुरातत्व विभाग ने इन प्रतिमाओं की खोज की। इन अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए विभाग ने प्राचीन टीले पर सफाई और रखरखाव का कार्य शुरू कर दिया है।
दोनी में प्राप्त पुरावशेषों में कई विशिष्ट और भव्य प्रतिमाएं हैं। अधिकारियों और विशेषज्ञोें के अनुसार सभी मूर्तियां 10वीं से 11वीं शताब्दी की हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रतिमाएं किसी विशाल शिव मंदिर का अभिन्न अंग रही होंगी। मूर्तियों में प्रमुख रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा-महेश्वर, पार्वती की प्रतिमाएं हैं। यहां अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज अप्सरा तथा विभिन्न नायिकाओं की मूर्तियां भी मिलीं हैं।
संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल की आयुक्त उर्मिला शुक्ला के मार्गदर्शन में यह महत्वपूर्ण सफाई कार्य किया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रतिमाओं की बारीक नक्काशी और कलात्मकता तत्कालीन शिल्प कौशल की उत्कृष्टता को सिद्ध करती हैं।
