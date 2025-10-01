महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एमपी के इन जेलों से होगी 111 बंदियों की रिहाई, आदेश जारी

Gandhi Jayanti : 02 अक्टूबर 2025 यानी गांधी जयंती के अवसर मध्य प्रदेश के अलग-अलग जेलों से कैदियों को रिहाई मिलने जा रही है। आपको बता दें कि, राज्य की 14 जेलों से कुल 111 कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि, कैद के दौरान जेल के अन्य कैदियों और जेल प्रबंधन से अच्छे आचरण के चलते ये फैसला लिया गया है। जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत सजायाफ्ता कैदियों को विशेष माफी देते हुए ये रिहाई की गई है।