महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एमपी के इन जेलों से होगी 111 बंदियों की रिहाई, आदेश जारी

14 जेलों से होगी 111 बंदियों की रिहाई (Photo Source- Patrika)
Gandhi Jayanti : 02 अक्टूबर 2025 यानी गांधी जयंती के अवसर मध्य प्रदेश के अलग-अलग जेलों से कैदियों को रिहाई मिलने जा रही है। आपको बता दें कि, राज्य की 14 जेलों से कुल 111 कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि, कैद के दौरान जेल के अन्य कैदियों और जेल प्रबंधन से अच्छे आचरण के चलते ये फैसला लिया गया है। जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत सजायाफ्ता कैदियों को विशेष माफी देते हुए ये रिहाई की गई है।
गांधी जयंती की पूर्व संध्या मध्य प्रदेश की जेलों से 111 बंदी हो रिहाई मिलेगी। फिलहाल, ये कैदी 14 अलग-अलग जेलों में बंद है। भोपाल और सागर में स्थित केंद्रीय जेल से 18-18 कैदियों को छोड़ा जाएगा। इसके अलावा रीवा केंद्रीय जेल से 12, इंदौर केंद्रीय जेल 11, नर्मदापुरम से 10, उज्जैन और ग्वालियर सेंट्रल जेल से 7-7, सतना और जबलपुर केंद्रीय जेल से 6-6, बड़वानी और नरसिंहपुर से 5-5, इंदौर जिला जेल से 3, आलीराजपुर जिला जेल से दो और टीकमगढ़ जिला जेल से एक कैदी को रिहा किया जाएगा।
आपको बता दें कि, साल में 5 बार ऐसा मौका आता है कि, विशेष अवसरों पर सजायाफ्ता कैदियों को जेल के अंदर अच्छे आचरण के चलते रिहाई देने की व्यवस्था की जाती है। इनमें नुख्य रूप से गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पर पात्र मानकर कैदियों को रिहा किया जाता है। इसके तहत गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के 111 कैदी रिहा किए जाएंगे।
