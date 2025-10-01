NCRB Report 2023 : ‘लाड़ली’ के प्रदेश से गुम हो रही बेटियां, बच्चों के लिए बना सबसे असुरक्षित राज्य

आदिवासियों के खिलाफ देश में 2023 में 28.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 12,960 मामले दर्ज हुए। 2022 में 10,064 मामले आए थे। मणिपुर में 2022 में एक केस दर्ज किया गया था। 2023 में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। 3,399 केस दर्ज हुए। राज्य में मई 2023 से मै तेई और कुकी दो समुदायों के बीच हिंसा जारी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अपराध के 2,858 केस आए। 2022 में 2,979, 2021 में 2,627 थे। राजस्थान में 2023 में 2,453 केस दर्ज हुए। 2022 में 2,521 व 2021 में 2,121 थे।