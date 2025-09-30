Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

दशहरा से पहले इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2016 से मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ!

7th Pay Commission : दशहरा से पहले ग्वालियर खंडपीठ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Faiz Mubarak

Sep 30, 2025

7th Pay Commission

ग्वालियर खंडपीठ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी (Photo Source- Patrika)

7th Pay Commission :मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के पीएचई समेत पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के करीब 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसका फायदा जनवरी 2016 से मिल सकेगा।

दरअसल, मदन सिंह कुशवाह ने पीएचई विभाग में संविदा में भर्ती होकर बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतनमान का लाभ लिया था, लेकिन विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से छठवां वेतनमान स्वीकृत किया था। जबकि सातवां वेतनमान देने के लिए साफ इंकार कर दिया गया था। लेकिन, बाद में कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर विभाग दिसंबर 2016 से सातवां वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया।

2021 में दाखिल की गई थी याचिका

विभाग इसे जनवरी के बजाय दिसंबर 2016 से देने के लिए तैयार था। इसे लेकर 2021 में याचिका दाखिल की गई थी। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएचई विभाग को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से देना होगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 से ज्यादा पूरे प्रदेश में बताई गई है।

ये भी पढ़ें

जब ससुर, दामाद, बहु और समधी के बीच चली लाठियां, कारण जानकर रह जाएंगे दंग
अशोकनगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / दशहरा से पहले इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2016 से मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ!

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क पर युवती की गुंडागर्दी : मामूली बात पर इस कदर हुई आग बबूला, सरेराह ऑटो चालक को पीट दिया

Gwalior News
ग्वालियर

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई को नोटिस, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सरेंडर कराए शस्त्र

Union Minister Jyotiraditya Scindia surrendered his third weapon
ग्वालियर

मौसी से हुआ प्यार, शादी करने के लिए 19 साल के युवक ने पार की हदें

MP News
ग्वालियर

टीचर्स को निर्देश, दशहरे बाद स्कूलों में शुरू होंगी ‘रेमेडियल क्लासेस’

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

नागरिकता साबित करने के लिए दिखाने होंगे दस्तावेज, इन 11 डाक्यूमेंट को रखें अपने पास

MP News voter id
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.