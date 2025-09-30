दशहरा से पहले इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जनवरी 2016 से मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ!

विभाग इसे जनवरी के बजाय दिसंबर 2016 से देने के लिए तैयार था। इसे लेकर 2021 में याचिका दाखिल की गई थी। इसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पीएचई विभाग को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से देना होगा। ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 से ज्यादा पूरे प्रदेश में बताई गई है।