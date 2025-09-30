जब ससुर, दामाद, बहु और समधी के बीच चली लाठियां, कारण जानकर रह जाएंगे दंग

दरअसल, विवाद उस समय हुआ जब एक पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल से लेकर अपने गांव जा रहा था। मामला जिले के कदवाया का है। शिवपुरी जिले के बामौरकला थाना के हिडोराखेरी गांव में रहने वाले बुद्धसिंह यादव ने कदवाया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि, वो अपनी बेटी ज्योति की ससुराल शिवपुरी जिले के अटारई गांव गया था। ससुराल से वो बेटी को साथ लेकर अपने गांव लौट रहा था। कदवाया में इंदौर रोड पर माता मंदिर के पास आकर खड़ा हुआ, तभी समधी रामनिवास, दामाद नीकेश और कान्हा यादव आ गए। उन सभी ने पहले तो गालियां दीं, जिसका विरोध करने पर डंडों से बुद्धसिंह के साथ जमकर मारपीट कर दी। साथ ही, उसकी बेटी को भी सड़क पर ही डंडे से पीटा गया। बुद्धसिंह की शिकायत पर पुलिस ने उसके समधी रामनिवास, दामाद नीकेश और कान्हा यादव के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है।