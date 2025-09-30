जब ससुर, दामाद, बहु और समधी के बीच चली लाठियां, कारण जानकर रह जाएंगे दंग

ससुर, दामाद, बहु और समधी के बीच चली लाठियां (Photo Source- Patrika)
Ashoknagar News : आमतौर पर रिश्तों में जहां समझदारी और सम्मान की भावना होती है। अगर रिश्तों में सम्मान की भावना न रहे तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक रिश्ते में दरार पड़ने का मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से मामला सामने आया है। वास्तव में जिन रिश्तों का इंसानी जीवन में सबसे अधिक महत्व होना चाहिए, यहां उन्हीं रिश्तों को तार-तार करता हैरतंगेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि, यहां ससुर-दामाद, बहू और समधी के बीच गालीगलौच से शुरु हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि, इनके बीच लाठियां चल गईं।
दरअसल, विवाद उस समय हुआ जब एक पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल से लेकर अपने गांव जा रहा था। मामला जिले के कदवाया का है। शिवपुरी जिले के बामौरकला थाना के हिडोराखेरी गांव में रहने वाले बुद्धसिंह यादव ने कदवाया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि, वो अपनी बेटी ज्योति की ससुराल शिवपुरी जिले के अटारई गांव गया था। ससुराल से वो बेटी को साथ लेकर अपने गांव लौट रहा था। कदवाया में इंदौर रोड पर माता मंदिर के पास आकर खड़ा हुआ, तभी समधी रामनिवास, दामाद नीकेश और कान्हा यादव आ गए। उन सभी ने पहले तो गालियां दीं, जिसका विरोध करने पर डंडों से बुद्धसिंह के साथ जमकर मारपीट कर दी। साथ ही, उसकी बेटी को भी सड़क पर ही डंडे से पीटा गया। बुद्धसिंह की शिकायत पर पुलिस ने उसके समधी रामनिवास, दामाद नीकेश और कान्हा यादव के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
बुद्धसिंह ने विवाद का जो कारण बताया वो भी गंभीर और सोचने लायक था। उसने कहा कि, समधी और दामाद ने आकर उससे कहा कि, वो बिना किसी को बताए बहू को कैसे लेकर आ गया तो उसने जवाब दिया कि, वो बताकर लाए हैं।। इसी बात पर गाली गलौच शुरु हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इससे मामला थाने पहुंच गया। फिलहाल, पुलिस ने मामलो को विवेचना में लिया है।
