एमपी के 14 प्रोफेसर्स विश्व के अव्वल वैज्ञानिकों की सूची में, स्टैनफोर्ड रिपोर्ट में मिली बड़ी उपलब्धि

MANIT - एमपी को इंटरनेशनल लेबल पर बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के 14 प्रोफेसर्स विश्व के अव्वल वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं। यह सूची प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व के अव्वल 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में ये प्रोफेसर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी 14 प्रोफेसर्स राजधानी भोपाल के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानि MANIT के फैकल्टी हैं। MANIT प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए
कहा है कि ऐसी वैश्विक मान्यता से संस्थान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। MANIT के निदेशक प्रो. डॉ. करुणेश कुमार शुक्ला ने
इसे संस्थान के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व के अव्वल 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की यह सूची स्कोपस (Scopus) डेटाबेस के आधार पर बनाई जाती है। नई वैज्ञानिक रिसर्च के प्रभाव, वैश्विक योगदान और सिटेशन इंडिकेटर को ध्यान में अव्वल वैज्ञानिकों की यह सूची तैयार की जाती है।
MANIT को देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में माना जाता रहा है पर इस सम्मान ने संस्थान की छवि को और मजबूत कर दिया है। MANIT के निदेशक प्रो. डॉ. करुणेश कुमार शुक्ला का कहना है कि स्टैनफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी द्वारा हमारे 14 फैकल्टी को चुना जाना संस्थान की उत्कृष्ट शोध संस्कृति और अकादमिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। इस सम्मान से हमारा मनोबल बढ़ा है।
स्टैनफोर्ड की सूची में शामिल मैनिट MANIT भोपाल के सभी 14 प्रोफेसर इंजीनियरिंग और साइंस की अलग अलग ब्रांच के हैं। इनके शोध ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासा योगदान दिया है।
प्रोफेसर आलोक मित्तल
प्रोफेसर ज्योति मित्तल
प्रोफेसर वरुण बजाज
प्रोफेसर तिकेन्द्र नाथ वर्मा
प्रोफेसर विजय भास्कर सेमवाल
प्रोफेसर गौरव द्विवेदी
प्रोफेसर आरडी जिल्टे
प्रोफेसर फोज़िया ज़ेड हक़
प्रोफेसर पीयूष कुमार पटेल
प्रोफेसर राजेश पुरोहित
प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार जैन
प्रोफेसर प्रशांत वी बरेदार
प्रोफेसर आरके नायक
प्रोफेसर सुन्दरमूर्ति एस सुरेश