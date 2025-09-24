एमपी के 14 प्रोफेसर्स विश्व के अव्वल वैज्ञानिकों की सूची में, स्टैनफोर्ड रिपोर्ट में मिली बड़ी उपलब्धि

MANIT - एमपी को इंटरनेशनल लेबल पर बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के 14 प्रोफेसर्स विश्व के अव्वल वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं। यह सूची प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व के अव्वल 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में ये प्रोफेसर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी 14 प्रोफेसर्स राजधानी भोपाल के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानि MANIT के फैकल्टी हैं। MANIT प्रबंधन ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए

कहा है कि ऐसी वैश्विक मान्यता से संस्थान की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। MANIT के निदेशक प्रो. डॉ. करुणेश कुमार शुक्ला ने

इसे संस्थान के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है।