एमपी में मावा-मिठाइयों सहित 14 हजार किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, महापर्व पर बड़ी कार्रवाई

Adulterated mawa and sweets - महापर्व ​दीवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बाजार में मिलावटी मावा, दूध, पनीर, मिठाइयों आदि की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। मिलावटी खाद्य सामग्रियों की शिकायतें भी बढ़ रहीं हैं। ऐसे में प्रदेश का खाद्य विभाग सक्रिय हुआ है। प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मावा-मिठाइयों सहित राज्य में 14 हजार किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है। मिलावट युक्त खाद्य सामग्री बेचनेवाले 7 संस्थानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं।