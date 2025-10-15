एमपी में मावा-मिठाइयों सहित 14 हजार किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, महापर्व पर बड़ी कार्रवाई

14000 kg of adulterated mawa and sweets seized in MP
Adulterated mawa and sweets - महापर्व दीवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बाजार में मिलावटी मावा, दूध, पनीर, मिठाइयों आदि की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। मिलावटी खाद्य सामग्रियों की शिकायतें भी बढ़ रहीं हैं। ऐसे में प्रदेश का खाद्य विभाग सक्रिय हुआ है। प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मावा-मिठाइयों सहित राज्य में 14 हजार किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है। मिलावट युक्त खाद्य सामग्री बेचनेवाले 7 संस्थानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं।
दीपावली के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के तत्वावधान में प्रदेशभर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक अक्टूबर से शुरु किया गया यह अभियान सभी जिलों में चल रहा है।
विशेष अभियान में अभी तक प्रदेशभर में मिठाइयों, मावा, दूध, दुग्ध उत्पादों, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 2315 नमूने जांच के लिए गए। दूध के 123, मावा के 253, पनीर के 115, मिठाइयों के 793, नमकीन के 186 और अन्य खाद्य पदार्थों के 845 नमूनों की जांच की गई।
मध्यप्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के दौरान अब तक 13890 किलोग्राम मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है। इससे संबंधित 7 संस्थानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अभियान के दौरान जब्त की गई मिलावटी खाद्य सामग्री की कीमत करीब 17.83 लाख रूपए आंकी गई है।
