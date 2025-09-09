16 अफसरों को IAS अवॉर्ड, एमपी कैडर में अब भी 68 पद खाली!

MP News: राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अफसरों को आइएएस अवॉर्ड किया गया है। अब मध्यप्रदेश कैडर में अफसरों की संख्या 375 से बढ़कर 391 हो गई है। 2023, 2024 के खाली पदों के लिए 8-8 अफसरों को आइएएस अवॉर्ड हुए हैं। 16 अफसरों में राकेश कुशरे और नंदा भलावे कुशरे पति-पत्नी हैं। पूर्व के वर्षों से विभागीय जांच का सामना करने वाले नारायण प्रसाद नामदेव व डॉ. कैलाश बुंदेला का भी कद बढ़ा है।