खुशखबरी… एमपी के इस शहर में जल्द दौड़ेंगी 195 नई ई-बसें

MP News: लो-फ्लोर बस सेवा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अधिकारियों ने इसे सुधारने की उम्मीद छोड़ दी है। सोमवार को हुई बैठक में पूरा ध्यान प्रधानमंत्री ई-बस सेवा पर केंद्रित रहा। बैठक में फैसला हुआ कि छह माह में इलेक्ट्रिक बसों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिसके बाद ही दो चरणों में राजधानी भोपाल में 195 नई ई-बसे(E Bus) संचालित हो सकेंगी।