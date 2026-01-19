19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ एक्टिव, 19, 20 और 21 जनवरी को बारिश का अलर्ट

Western Disturbance : प्रदेश के नजदीक से दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का गुजर हो रहा है, जिसके प्रभाव से सूबे के पूर्वी जिलों में बादल छाने लगे हैं। जबकि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 19, 2026

Western Disturbance

दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ एक्टिव (Photo Source- Patrika)

Western Disturbance :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल थोड़ी ही सही पर राहत मिली है। लेकिन, कई जिलों में बादल छा गए हैं। कोहरे के बीच मावठ यानी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के नजदीक से दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का गुजर हो रहा है, जिसके प्रभाव से सूबे के पूर्वी जिलों में बादल छाने लगे हैं। बता दें कि, आज से भोपाल और नर्मदापुरम तक दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी का भी अलर्ट है।

पश्चिमी विक्षोभ 19 से लेकर 21 जनवरी के बीच सक्रीय रहने की संभावना है, जो उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। इसी के प्रभाव से एमपी में भी इस अवधि में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। खास बात ये है कि, इस अवधि में यानी आज से अगले तीन दिन तेज ठंड से तो राहत मिलेगी, लेकिन मावठी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

एमपी के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड

फिलहाल, आज तड़के प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान उमरिया जिले में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, अन्य स्थानों पर जैसे छतरपुर के खजुराहो में 5.8 डिग्री, नौगांव-उमरिया 6, रीवा 6.4, पचमढ़ी 6.8, मंडला 7.2 और मलाजखंड में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

10 डिग्री से ऊपर आया बड़े शहरों का तापमान

प्रदेश के पांच बड़े शहरों वाले जिलों की बात करें तो इन भी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इनमें भोपाल 11, इंदौर 12, ग्वालियर 10, उज्जैन 13 और जबलपुर 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो चक्रवात के प्रभाव के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, 22 जनवरी से ठंड का दौर एक बार फिर लौट सकता है।

ये भी पढ़ें

गर्लफ्रेंड ने मिलने छत पर बुलाया, पीछे से आ गए लड़की के पिता, अस्पताल में प्रेमी बोला- मुझे छत से फैंक दिया
नर्मदापुरम
Itarsi News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 09:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ एक्टिव, 19, 20 और 21 जनवरी को बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 6 संभागों में नगर निगम में नियुक्ति की तैयारी, भेजे गए 500 नाम

Bhopal Municipal Corporation
भोपाल

सावधान! ऑनलाइन खरीदारी से सोशल मीडिया पर दिखावे तक, साइबर ठगों की आप पर नजर

Cyber Fraud
समाचार

IAS Transfer: सीएम के साथ यूका फैक्ट्री पहुंचे स्वतंत्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, दूषित जल कांड में चर्चित IAS को हटाया

IAS Transfer MP CM Mohan Yadav
भोपाल

जहरीली सब्जियों को कैसे पहचानें, यूज से पहले इन्हें धोने का सही तरीका क्या है?

patrika zehar roko abhiyan
भोपाल

एमपी की सड़कों में दौड़ेंगी इस ‘रंग’ की सरकारी बसें, 4 फॉर्मूले पर होगा संचालन

MP Government Bus Color operations 4 Formulas MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.