दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ एक्टिव, 19, 20 और 21 जनवरी को बारिश का अलर्ट

दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ एक्टिव (Photo Source- Patrika)
Western Disturbance :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल थोड़ी ही सही पर राहत मिली है। लेकिन, कई जिलों में बादल छा गए हैं। कोहरे के बीच मावठ यानी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के नजदीक से दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का गुजर हो रहा है, जिसके प्रभाव से सूबे के पूर्वी जिलों में बादल छाने लगे हैं। बता दें कि, आज से भोपाल और नर्मदापुरम तक दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी का भी अलर्ट है।
पश्चिमी विक्षोभ 19 से लेकर 21 जनवरी के बीच सक्रीय रहने की संभावना है, जो उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। इसी के प्रभाव से एमपी में भी इस अवधि में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। खास बात ये है कि, इस अवधि में यानी आज से अगले तीन दिन तेज ठंड से तो राहत मिलेगी, लेकिन मावठी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
फिलहाल, आज तड़के प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान उमरिया जिले में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, अन्य स्थानों पर जैसे छतरपुर के खजुराहो में 5.8 डिग्री, नौगांव-उमरिया 6, रीवा 6.4, पचमढ़ी 6.8, मंडला 7.2 और मलाजखंड में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
प्रदेश के पांच बड़े शहरों वाले जिलों की बात करें तो इन भी का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इनमें भोपाल 11, इंदौर 12, ग्वालियर 10, उज्जैन 13 और जबलपुर 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो चक्रवात के प्रभाव के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, 22 जनवरी से ठंड का दौर एक बार फिर लौट सकता है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग