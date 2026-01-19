दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक साथ एक्टिव, 19, 20 और 21 जनवरी को बारिश का अलर्ट

Western Disturbance :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल थोड़ी ही सही पर राहत मिली है। लेकिन, कई जिलों में बादल छा गए हैं। कोहरे के बीच मावठ यानी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के नजदीक से दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का गुजर हो रहा है, जिसके प्रभाव से सूबे के पूर्वी जिलों में बादल छाने लगे हैं। बता दें कि, आज से भोपाल और नर्मदापुरम तक दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी का भी अलर्ट है।